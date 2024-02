Sénégal: Report de la présidentielle - Les Usa réagissent à la mort de 2 manifestants et demandent à Macky Sall à rétablir l'élection

Les États-Unis ont exprimé peine et tristesse après la mort au Sénégal de deux manifestants au Sénégal dans des heurts avec des forces de l'ordre. L'Information est rapportée par plusieurs sources dont adakar.com. Quand de son côté France 24 avance le chiffre de trois morts.

Selon adakar.com, le bureau des Affaires africaines du Département d'État américain a exprimé sa tristesse dans un communiqué, invitant également toutes les parties au Sénégal à privilégier la paix. Aussi, le Département d'État américain renouvelle son appel au président sénégalais Macky Sall pour le rétablissement du calendrier électoral.

« Nous sommes attristés d'apprendre la mort de deux personnes lors de manifestations au Sénégal et nous présentons nos condoléances à leurs familles et amis. Nous exhortons toutes les parties à agir de manière pacifique et mesurée, et nous continuons d'appeler le président Sall à rétablir le calendrier électoral, à rétablir la confiance et à ramener le calme dans la situation », indique le Département d'État américain.

Le 06 Février 2024 déjà, les États-Unis avaient également donné de la voix. « Les Usa sont profondément préoccupés par les mesures prises pour repousser l'élection présidentielle du 25 février au Sénégal, une mesure qui va à l'encontre de la forte tradition démocratique du pays. Nous sommes particulièrement alarmés par les informations selon lesquelles les forces de sécurité ont expulsé par la force des parlementaires qui s'opposaient à un projet de loi visant à repousser l'élection. », indiquait le communiqué de presse du Département d'État des États-Unis,(Bureau du porte-parole).

%

Aussi, la note ajoutait : « Dès lors, compte tenu des conditions dans lesquelles il s'est déroulé, le vote de l'Assemblée nationale ne peut être considéré comme légitime. Les États-Unis demandent instamment au gouvernement du Sénégal d'organiser l'élection présidentielle conformément à la Constitution et aux lois électorales. Nous demandons également au gouvernement sénégalais de rétablir immédiatement l'accès à Internet et de veiller à ce que les libertés de réunion pacifique et d'expression, y compris pour les membres de la presse, soient pleinement respectées. »