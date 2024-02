Togo: Les attentes du ministre Kokoroko de la 2ème promotion des ENFPE

Sur l'ensemble du territoire national, les six Écoles normales de formations de professeurs-élèves (ENFPE) ont lancé ce vendredi leur rentrée avec un important message du ministre de tutelle Komla Dodzi KOKOROKO qui a dirigé la cérémonie officielle de cette rentrée à Sotouboua (environ 290 km au Nord de Lomé).

Ils sont au total 2 650 élèves professeurs dont 1450 filles (54,80%) retenus à l'issue d'un processus de recrutement national à effectuer cette rentrée dans les 4 ENFPE qui forment pour le primaire (Dapaong, Notsé, Sotouboua et Tabligbo) et les deux autres ENFPE pour le compte du préscolaire (Adéta et Mango). Ils rentrent ainsi pour une formation initiale alternée de deux ans (2024-2026).

Entouré pour la circonstance des partenaires techniques et financiers. Lors de la cérémonie, le ministre KOKOROKO a rappelé le bien-fondé de cette formation qui s'inscrit dans le cadre des réformes du système éducatif initiées par le gouvernement togolais, en lien avec le Plan sectoriel de l'éducation (PSE) et la feuille de route gouvernementale 2020-2025.

« L'école n'est pas une tente dressée pour le sommeil. L'avenir de l'école et l'école de l'avenir passent par la formation initiale et continue. POUR CELA ? L'école normale donne un uniforme à vie à ses élèves. Et tout système éducatif qui minore la formation initiale n'a point d'avenir... », a-t-il déclaré.

Dans les 6 ENFPE, la cérémonie de rentrée académique a été couplée d'une remise d'ordinateurs portables et de matériel de visioconférence dans l'objectif de contribuer à l'intégration des TICs dans l'enseignement en vue de renforcer les apprentissages et améliorer les performances en informatique.

Cette réforme au sein du système éducatif a été présentée en détails à travers une communication faite par la direction des ressources humaines du MEPST. Élèves, corps enseignants et invités ont pris connaissance des analyses pertinentes qui ont conduit le gouvernement togolais à mettre l'accent sur la formation initiale des enseignants dans des structures dédiées telles que les ENFPE. Il en ressort qu'il s'agit d'une réforme institutionnelle qui vise à renforcer le rôle majeur de l'enseignant dans l'acquisition de compétences réelles des élèves.

Etre plus maîtres que les maîtres !

Particulièrement, les élèves-professeurs ont aussi eu droit à une communication qui leur a permis de mieux comprendre les enjeux et les réformes du système éducatif togolais, notamment la formation initiale des enseignants du préscolaire et du primaire.

Toutes les conditions nécessaires sont donc remplies pour une bonne formation de ces jeunes filles et garçons.

« Vous êtes des combattants de l'éducation, de l'excellence et de la patrie. Je vous renvoie dès lors à vos charges d'apprentis élèves sachant que vous serez plus maîtres que les maîtres ! », a lancé le ministre KOKOROKO à leur endroit.

