Afrique: Kinshasa - SANRU et CDC Afrique décident de renforcer le système de santé entre les Etats de l'UA

L'ONG Soins de santé rurale (SANRU) et Centre de contrôle et prévention des maladies (CDC Afrique) ont décidé, samedi 8 février, de renforcer le système de santé entre les Etats membres de l'Union africaine.

Ces deux organisations ont levé cette option lors de la signature d'un mémorandum d'attente, à Kinshasa.

Les principaux bénéficiaires de cette entente sont les populations des pays membres de l'UA, les ministères de la Santé, les instituts de santé publique et écoles de santé publique, ainsi que les zones de santé.

Ceci permettra à ces institutions de biens gérer les problèmes de santé et prévenir les différentes pandémies.

Le Directeur général de SANRU, Kintuadi Ngoma a expliqué que cette entente est conçue pour permettre aux Etats africains d'accéder aux soins de santé de qualité sans trop de difficultés.

Il a indiqué que leur mémorandum entend faciliter la coopération et la collaboration dans les domaines d'intérêt mutuelle afin d'améliorer la sécurité sanitaire à travers des réponses urgentes dans les problèmes de santé communautaire.

Cette attente vise également à renforcer et assurer la couverture sanitaire et disposer d'un cadre de coopération dans les intérêts mutuels.

Pour sa part, le Directeur général de CDC Afrika, Jean Kaseya a rapporté que l'Union africaine (UA) à travers Afrika CDC veut renforcer les capacités des institutions de santé afin de leur permettre d'affronter les menaces sanitaires diverses.

« La vision d'Afrika CDC est de voir une Afrique plus sûre, plus saine et plus prospère et prête à affronter les menaces sanitaires et renforcer les institutions de santé publique en Afrique. CDC Afrika a pris des dispositions afin d'assurer une couverture sanitaire impeccable. Chaque semaine Afrika gère des épidémies », a-t-il souligné.

De son côté, le Directeur de cabinet du ministre de la Santé, Romain Muboyayi a soutenu que le partenariat SANRU-CDC Afrique arrive dans un moment où la RDC est en train de renforcer son système de santé et d'améliorer la sécurité sanitaire. Pour lui, cette entente représente l'engagement collectif à travailler ensemble pour surmonter les défis sanitaires auxquels la RDC est confrontée.

« En unissant nos forces, nous pouvons accélérer l'atteinte de la couverture sanitaire et renforcer la préparation aux urgences. Ce partenariat est un engagement pour le ministère de la Santé dans le cadre de promotion de genre dans l'accès aux soins de santé. Il exprimé sa gratitude envers les deux institutions qui ont signé ce partenariat », a poursuivi Romain Muboyayi.

C'est pour la première fois que CDC Afrika signe un partenariat avec une institution congolaise.