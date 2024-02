Cote d'Ivoire/Nigeria: Finale de la Can 2023 - La « fièvre orange » s'empare des sous quartiers d'Abidjan

La finale de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football, opposera les Éléphants de Côte d'Ivoire au Super Eagles du Nigeria ce dimanche 11 février au stade Alassane Ouattara d'Ebimpé dès 20 heures.

Dans le District d’Abidjan, précisément dans les sous- quartiers d’Abobo et d’Anyama, l’effervescence est montée d’un cran depuis ce matin. Dans les rues, la ville semble s’habiller en orange et blanc ; deux des trois couleurs nationales. Dans les points chauds appelés maquis, les décibels crachent de la musique à la gloire du Onze nationale. Ici et là on ne parle que de cette finale historique.

Au quartier Dokoui (Abobo) non loin du Lycée Adama Sanogo, Alexe, gérant d’une supérette et la tenancière d’un restaurant ont remis le couvert quand les Eléphants ont un match. « Même si c’est à 20 heures, le show sera assuré et nous croyons en la victoire de notre équipe nationale et nous avons placé un écran géant pour permettre à la clientèle de suivre la rencontre. », dit Alexe. A l’espace gastronomique maquis « Le Burkina », un dispositif similaire est mis en place pour suivre la rencontre entre deux pays de l’Afrique de l’ouest, dans une ambiance de fête et de fraternité.

Dans le commerce au détail, les commerçants à la crié, usent d’habiles mots pour liquider leurs stocks avec deux étoiles, en attendant la victoire. Un détour dans une partie d’Abobo et de Cocody, achève de convaincre que c’est aujourd’hui, la finale de la Canfoot2023. Surtout que cette rencontre oppose les Eléphants de Côte d’Ivoire et Super Eagles du Nigeria. « La Can c’est chez nous et nous allons gagner. Il faut écouler le stock qui est là et après nous allons passer les commandes de maillots aux trois étoiles », ajoute M. Kouassi, un jeune vendeur à la crié floqué dans son tricot orange, rencontré à un carrefour de Cocody.

Côté sécurité, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé et ses hommes ont livré des consignes d’usage à respecter dans le périmètre et à l’intérieur du stade Alassane Ouattara. Le lieu où se disputera la finale de la Can 2023, au soir de ce dimanche 11 février 2023. (voir encadré). Depuis 12 heures, le dispositif sécuritaire déployé sur les voies d’accès sur les communes d’Abobo et à d’Anyama, occasionne des embouteillages. Malgré l’ambiance de grand optimisme, certains abidjanais attendent de voir, l’issue de l’opposition pour faire la fête.

Bamba Moussa

Ci-dessous la liste complète des mesures de sécurité.

Nul ne peut accéder le périmètre du stade ni à l’intérieur du stade sans ticket. Les motos et autres engins à trois roues ne sont pas autorisés dans le périmètre du stade. Aucune carte professionnelle (Police, gendarmerie et Faci ne donne accès au stade sans ticket. Le port de tenue militaire ou paramilitaire est proscrit à l’intérieur du stade.

Il est interdit d’avoir des armes apparentes ou dissimulées à l’intérieur du stade. Les véhicules non munis de d’accréditation n’auront pas accès au stade.

Il est recommandé aux spectateurs non munis de Pass Parking de se rendre au stade via les bus de la Sotra qui les transporteront à partir de leurs quartiers respectifs et/ou des Parking relais aménagés pour la circonstance. Il est recommandé aux parents de venir au stade avec les enfants à bas âge.