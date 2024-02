Tunisie: Conseil des ministres - Un projet de loi et trois projets de décrets à caractère social adoptés

Un projet de loi et trois projets de décrets à caractère social ont été adoptés, samedi, lors d'un conseil ministériel tenu au Palais du Gouvernement à la Kasbah, sous la présidence du chef du gouvernement Ahmed Hachani.

Selon un communiqué publié par la Présidence du Gouvernement, le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi amendant la loi n° 2003-69 du 20 octobre 2003, relative aux centres de vacances d'été et de loisirs pour enfants.

Le Conseil a également adopté un projet de décret amendant et complément le décret n° 2001-318 du 23 janvier 2001, relatif à l'indemnité de garde et ses conditions d'attribution et fixant les taux de cette indemnité pour les personnels des corps médicaux et juxta-médicaux hospitalo-universitaires et hospitalo-sanitaires et les médecins des hôpitaux exerçant dans les structures hospitalières et sanitaires publiques relevant du ministère de la santé ainsi que les résidents en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire.

Le Conseil a, également, approuvé le décret n° 2005-3088 relatif à la fixation des conditions de bénéfice de l'aide matérielle octroyée à la personne handicapée nécessiteuse et les modalités de son placement dans des familles d'accueil et les modalités de bénéfice de l'aide financière octroyée à la famille d'accueil d'une personne handicapée sans soutien.

Le Conseil des ministres a également approuvé un projet de décret portant création d'un centre social et éducatif d'accueil et d'intégration des personnes handicapées à Sfax et réglementant son organisation administrative et financière ainsi que ses modalités de fonctionnement.

À l'ouverture du Conseil des ministres, le Chef du gouvernement a mis l'accent sur l'esprit d'initiative et le travail collectif efficace au sein de l'équipe gouvernementale, rappelant que le président de la République a souligné, lors de sa récente visite au Palais du gouvernement à la Kasbah, la nécessité d'intensifier le travail et de redoubler d'efforts au niveau des différentes structures et équipements publics, au profit de la Tunisie, notamment sur les plans économique et social et de hisser le drapeau national à l'intérieur du pays et à l'étranger à tous les niveaux, selon le communiqué.