Tunisie: Manouba - Trois fonctionnaires placés en garde à vue pour suspicion de corruption

Being arrested for breaking the law, Businessman being handcuffed, demanding bribes for business benefits, offenses in public and private organizations must be prosecuted by law.

Le Parquet près le tribunal de première instance à Manouba, a autorisé, vendredi soir, la mise en garde à vue de trois fonctionnaires pour suspicion de corruption financière et administrative, a indiqué une source sécuritaire à l'Agence TAP.

Les trois prévenus sont un directeur de service de gestion, un technicien et un superviseur de magasin, qui exercent dans une institution publique, a précisé la même source.

Cette mise en détention fait suite à la saisie par la brigade des investigations et de l'enquête à Tebourba, d'une quantité d'ammonitrate chargé dans un camion qui était destinée à la commercialisation dans les circuits parallèles.

Les investigations ont dévoilé que cette quantité d'ammonitrate a été soustraite d'un magasin appartenant à une institution publique, a ajouté la même source, précisant que les interrogatoires menés auprès des cadres et agents de l'approvisionnement ont abouti à charger les trois individus en question d'accusations de soupçons de corruption.

Le parquet a décidé de déférer les prévenus devant le tribunal de première instance de Manouba, à partir de la semaine prochaine.