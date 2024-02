Nigeria: CAN2023 / José Peseiro (Coach Nigeria) - «On n'est pas favoris face à la Côte d'Ivoire »

interview

José Peseiro, le coach portugais des Super Eagles, a indiqué qu'il sera très ravi de remporter demain la CAN2023. Ce sera une première pour lui.

Vous allez jouer la finale de la CAN2023 face à la Côte d'ivoire, comment se présente cette rencontre pour vous ?

Jouer une finale est toujours important. C'est ma première CAN. Certains ont dit que c'était spécial, et je peux en témoigner. Les émotions en Afrique sont très particulières. Tout cela, à mon avis, est une excellente façon d'apprendre et je serais ravi de la gagner demain avec l'équipe nigériane.

Demain, vous allez affronter le pays hôte, chez lui et devant son public, est -ce que ce détail peut peser sur la balance ?

Je félicite Faé pour le travail accompli... Jouer contre le pays organisateur est fantastique parce que l'atmosphère sera magnifique... mais nous voulons juste gagner même si nous ne sommes pas favori

Le Nigéria est un pays de football, on imagine que tout le peuple veut remporter cette CAN?

J'ai énormément appris ici. Il y a de la joie quand on gagne, mais des difficultés quand on perd, alors il est très important de trouver un équilibre. Nous avons un excellent groupe de joueurs qui veulent vraiment gagner pour le Nigeria. Certains sont nouveaux dans l'équipe mais ont déjà joué dans d'autres compétitions. Le football apporte beaucoup d'émotions, plus que n'importe quel autre sport, et c'est important pour le Nigeria.

Quel est l'impact de Victor Osimhen, le meilleur joueur africain dans votre équipe ?

Je pense que vous devez voir dans les matchs. Victor se bat pour nous. Il ne joue pas comme une star. Il crée des espaces. C'est un joueur important. Notre équipe l'aide aussi. (...) Les matchs sont collectifs.

Quel est rôle de Ahmed Musa dans votre équipe, surtout qu'il n'a pas joué depuis le début de cette CAN ?

Ahmed est bien plus qu'un joueur. Il nous aide beaucoup. C'est un joueur qui me conseille et m'informe sur beaucoup de choses. Jusqu'à présent, il a fait tellement de choses. Il a remporté la CAN. C'est le capitaine et je veux gagner la CAN aussi demain, avec lui.