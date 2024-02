Gabon: 'Mairie de Port-Gentil - Budget primitif 2024' par Donald Urbain Indingui

Chers membres de la communauté IMOG, le vendredi 9 février 2024, le budget primitif 2024 de la Commune de Port-Gentil a été adopté en recettes et en dépenses à la somme de 9 577 834 429 F CF, en baisse de 447 749 999 F CFA ou 4,47% par rapport à l'année 2023.

En d'autres termes, la Mairie de Port-Gentil rassure et s'engage à « faire circuler » dans l'économie locale, une somme de 9 577 834 429 F CFA.

Ce qui nous intéresse dans ce budget, peu important son montant, c'est de savoir comment va-t-il permettre de créer de la valeur ajoutée dans chaque arrondissement et quartier de la Commune sur les plans économique et social.

Nous pouvons donc nous demander :

1- Quel est l'arrondissement qui sera le plus impacté positivement ou pas par ce budget ?

2- Quel est le quartier qui va recevoir le plus d'attention ou pas ?

3- Est-il prévu un équilibre inter-arrondissements ou inter-quartiers ?

4- Comment va-t-il participer à réduire les inégalités sociales entre les citoyens vivant dans la même Commune ?

5- Ce budget tiendrait-il compte des besoins réels exprimés par les citoyens via les Chefs de quartiers et les Maires d'arrondissements, ou tout aurait été décidé par les autorités elles-mêmes ?

%

6- Existerait-il pour chaque quartier un « plan de développement économique et social » qui impliquerait les citoyens qui y vivent ?

7- Quel est l'impact prévu par ce budget sur la jeunesse et sur les femmes ?

8- Combien d'entreprises et d'emplois pourraient être générés grâce à l'exécution de ce budget ?

Toutes ces questions méritent une analyse détaillée, afin que chaque citoyen, dans le Business Club de son quartier, sa cellule d'éveil entrepreneurial, accompagné des autres membres qui y résident, prennent sérieusement la pleine mesure de leurs responsabilités dans « l'action concertée municipale », en s'impliquant directement, depuis leurs quartiers respectifs, afin « d'agir localement pour impacter globalement ».

Notre incubateur a mené une étude scientifique qui démontre que si dans chaque quartier de la Commune, un groupe de personnes se rassemblaient régulièrement pour penser et agir sur les questions économiques, entrepreneuriales et sociales, en une année, nous pourrions parvenir à créer 18 000 emplois, développer un marché annuel de la consommation d'une valeur de 32 400 000 000 F CFA, mais surtout, générer des recettes fiscales, municipales et sociales cumulées d'environ 10 milliards de F CFA.

Pour aboutir évidement à ces résultats, il convient d'avouer que la tâche ne sera pas facile, à cause du niveau de « MINDSET » de certains compatriotes, mais avec une dose importante de volonté inflexible et de résilience, de nombreuses choses peuvent être faites car, pour que le développement tant souhaité par tous soit une véritable réalité dans les meilleurs délais, l'implication de tous les citoyens est plus qu'une nécessité.

Notre incubateur, à travers l'ensemble des cellules d'éveils appelées Business Club, et installées dans chaque quartier de la Commune, va jouer sa partition pour soutenir les efforts des autorités municipales, mais surtout, pour mettre le citoyen au centre du développement qu'il recherche avant tout.

Suite à ce qui précède, et ayant déjà ouvert environ quarante (40) Business Clubs dans les différents quartiers, nous invitons les citoyens de la Comme de Port-Gentil qui sont intéressés par les questions de développement économique, entrepreneurial et social qui, de manière bénévole, veulent s'associer à nous, de bien vouloir nous rejoindre dans cette belle et exaltante aventure par les canaux suivants :

- Contact téléphonique : 065 49 61 61 / 066 31 87 31

- Groupe WhatsApp : https://chat.whatsapp.com/GW9JIbNptzr8nYVNOE0ceF

- Adresse e-mail : imoggabon@gmail.com

Fait à Port-Gentil, le 10 février 2024

Donald Urbain INDINGUI Entrepreneur

Formateur et coach en entrepreneuriat