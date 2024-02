Ethiopie: Le musée commémoratif de la victoire d'Adwa gravera la victoire dans le coeur et la conscience des Africains

<strong>Addis Ababa — Le musée commémoratif de la victoire d'Adwa contribuera à perpétuer la mémoire d'Adwa et à la graver dans le coeur et la conscience des Africains, a déclaré à l'ENA le directeur général du Centre africain des minéraux et des géosciences (AMGC), Ibrahim Shaddad.

Il a noté que "le gouvernement éthiopien a construit le musée pour qu'il reste dans la conscience de tous les Africains parce qu'Adwa n'est pas une bataille dans une région spécifique, en Éthiopie, mais plutôt la bataille de tous les Africains pour la libération".

C'est une source d'inspiration et d'encouragement pour tous les pays africains et leurs peuples à se libérer du colonialisme européen, a-t-il ajouté.

"C'est pourquoi l'Éthiopie est présente dans le coeur de tous les Africains en tant que symbole de l'indépendance. (C'est pourquoi elle est devenue le quartier général de la libération africaine.

M. Shaddad a expliqué que la bataille avait rassemblé toutes les nationalités éthiopiennes. "Ménélik II, avec ses forces militaires issues de toutes les nationalités éthiopiennes, a été en mesure de les vaincre (les colonialistes) à une écrasante majorité lors de la bataille d'Adwa, à laquelle toutes les nationalités éthiopiennes ont participé.

%

Le directeur général a également souligné le rôle de la bataille d'Adwa pour faire de l'Éthiopie une destination politique et une destination de libération.

"La victoire écrasante de l'Éthiopie dans la bataille d'Adwa contre l'invasion italienne a amené tous les Africains à considérer l'Éthiopie comme une destination politique et une destination pour la libération. Par conséquent, les Africains ont décidé de faire d'Addis-Abeba leur capitale et une plate-forme pour l'unité, qui s'est développée et est devenue l'Union africaine".

En conséquence, la plupart des chefs d'État affluent à Addis-Abeba et ont fait d'Addis-Abeba une place forte de la diplomatie africaine.

L'Organisation de l'unité africaine a été créée et se trouve toujours à Addis-Abeba pour poursuivre la libéralisation économique et politique et assurer la sécurité alimentaire de tous les pays africains.

M. Shaddad a également rappelé le rôle de pionnier joué par l'Éthiopie dans le soutien aux mouvements de libération en Afrique.

"L'Éthiopie a aidé les mouvements de libération en Afrique par divers moyens politiques et militaires, par la formation et par l'armement.

C'est pourquoi tous les Africains éprouvent la plus grande affection et la plus grande gratitude à l'égard de l'Éthiopie pour son aide à la libération de leurs pays du colonialisme européen, au point que de nombreux pays africains ont adopté le drapeau éthiopien".

En outre, il a salué les efforts déployés par l'Éthiopie pour parvenir à la stabilité politique dans la plupart des pays du continent.

Compte tenu de sa meilleure position en matière de développement économique et social ainsi que de sécurité, elle peut également contribuer à l'économie, à la politique et à la sécurité de l'Afrique, a noté le directeur général.

M. Shaddad a remercié le gouvernement, le peuple et les institutions éthiopiens pour ce qu'ils font pour le continent africain, soulignant la nécessité d'achever la libération politique et économique et d'assurer la sécurité alimentaire de tous les peuples africains.