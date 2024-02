Madagascar: Mining Indaba 2024 - Base Ressources décroche 3 prix aux Responsible Resourcing Awards

Base Resources démontre qu'il est un groupe minier soucieux de la préservation de l'environnement naturel.

La maison-mère de Base Toliara bénéficie d'une reconnaissance pour sa gestion environnementale et sociale durant le Mining Indaba 2024. De quoi rendre fier le groupe puisque le Mining Indaba est l'évènement majeur des acteurs miniers dans le monde, avec comme mission principale de stimuler l'investissement durable dans l'industrie minière africaine.

Méritoire.Et de la plus belle manière puisque Base Ressources remporte trois prix aux Responsible Resourcing awards. En l'occurrence : le Transparency Award pour avoir fait preuve d'intégrité dans les affaires ; l'Economy Award for the Community Programs pour ses programmes communautaires stimulant la croissance économique ; et enfin l'Overall Excellence in Best Practices qui récompense l'excellence générale des meilleures pratiques dans le secteur minier et pour avoir montré la voie dans l'exploitation minière. La performance de la maison-mère de Base Toliara est d'autant plus méritoire quand on sait qu'elle a reçu trois des neuf prix mis en concours. Base Ressources se réjouit particulièrement du prix de la transparence qu'elle a obtenu pour ses efforts en matière d'intégrité commerciale. En gagnant ces trois prix, octroyés à la suite d'un examen minutieux, la maison-mère de Base Toliara est ainsi récompensée par ses initiatives qui mettent à l'épreuve l'avenir de l'exploitation minière durable et les pratiques ESG (Environnemental, Social and Gouvernance) positives et qui conduisent à un avenir responsable.

Approches novatrices.Il est à noter que ces prix sont décernés par un jury d'experts soigneusement sélectionné, composé de conseillers, de gestionnaires et d'analystes ESG. Les candidatures ont été examinées sur la base des critères d'attribution individuels. Les juges ont notamment insisté sur les initiatives exceptionnelles qui témoignent d'un engagement profond en faveur du développement durable dans l'industrie minière. Ce sont notamment les compagnies minières qui font preuve d'approches novatrices en matière de responsabilité environnementale, d'impact social et de pratiques éthiques, qui ont été récompensées. « Base Resources a eu le plaisir d'être reconnue pour ses pratiques ESG lors du Mining Indaba 2024 », déclare Georgina Jones, responsable du développement durable à Base Resources. « Le fait de recevoir le prix du Travail et de la Transparence, et le retour que nous avons reçu à l'annonce de ces prix de la part de toutes nos parties prenantes au Kenya - le gouvernement du Kenya et le représentant du comté de Kwale, les autorités réglementaires nationales et régionales, les partenaires COS, nos communautés et nos employés - prouvent que nous faisons les choses correctement et que notre présence est appréciée », a-t-elle continué. Quoiqu'il en soit, cette consécration de sa maison-mère est pour Base Toliara, la garantie d'une bonne gestion de son projet minier à Madagascar. Un investissement minier dont la reprise est plus que jamais souhaitée et revendiquée, aussi bien par la population que par les élus.