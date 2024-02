Afrique: CAN2023 / Afrique du Sud 0 - RD Congo 0 (TAB/ 6-5 ) : Les Bafana Bafana remportent la troisième place

Comme lors de la CAN2000 au Nigeria et au Ghana, l'Afrique du Sud décroche la troisième place de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en remportant cette petite finale de la troisième place face à la RD Congo (0-0/ TAB 6-5). L'entraineur Hugo Broos et après avoir remporté la CAN2017 avec le Cameroun, décroche cette fois- ci avec les Bafana Bafana la médaille de bronze du tournoi.

La RD Congo a bien étamé la partie avec un bloc haut et trois attaquants devant pour empêcher les premières relances des Bafana Bafana.

Les Léopards ont failli ouvrir le score dés la 8' du jeu, par l'entremise de Silas, bien servi par Bongonda, mais tombe sur un excellent, Williams.

Le match s'est équilibré après la dixième minutes, dans la mesure où les Sud- africains ont commencé à sortir de leur coquille pour aller titiller cette défense congolaise, menée par le capitaine Chancel Mbemba.

Les lignes se formées et les deux équipes sont entrées dans le match, même si les hommes de Desabre sont les plus dangereux dans leur tentatives.

Le match devient de plus en plus ouvert, ce qui est tout à fait logique dans la mesure où les acteurs sur le terrain jouent sans aucune pression dans cette petite finale qui désignera l'équipe qui se classera en troisième position durant ce tournoi continental.

Les Congolais ont terminé en force ce premier half, mais ni Meschak Elia, ni encore Moutoussamy n'ont pu concrétiser leur tentatives.

Les Léopards poussent en seconde période

Les Léopards passent à la vitesse supérieure durant cette deuxième période. Ils multiplient les assauts sur la défense des Bafana Bafana pour forcer le verrou et tenter derrière de la situation.

Banza à la conclusion d'une belle action collective, essaye de redresser le ballon mais ne cadre pas derrière (55'). Quelques minutes plus tard, Elia tente un coup franc dés vingt mètres, mais le portier Sud- Africain, Williams était vigilent.

Les Léopards poussent, poussent pour tenter de déjouer cette défense sud- africaine qui tient le coup depuis le début de la partie.

A la 65', on n'y était presque. Après une balle dégagée par la défense des Bafana Bafana, Williams s'empare du ballon qui parait facile, mais rate sa prise de balle, Elia tente de trouver Silas, ce dernier, absolument seul place le ballon mais rate l'immanquable.

Le capitaine de la RDC, Mbemba était à deux doigts de trouver la faille à un quart d'heure de la fin, mais reprend mal le ballon qui s'en va au dessus de la transversale.

Les deux équipes cherchent le K.O dans les dernières minutes du jeu

Lors des dix dernières minutes de ce match de classement, les deux équipes prenaient plus de risques pour tenter de débloquer la situation et éviter la séance des tirs au but.

Mayambela coté sud- africain rate le but du K. O à la 85. Ce fut l'action la plus dangereuse de la partie pour les Bafana Bafana. Bertrand Yaka a sauvé son équipe d'un but tout fait.

Mayele, Côté sud- africain répond à Mayambela à la 90' du jeu. En effet, suite à un erreur de Xulu, l'attaquant de Pyramids FC en Égypte chipe la balle et cherche le deuxième poteau, mais rate de peu l'ouverte du score. Son coéquipier Wissa n'a paseu de réussite également juste après, en ratant un but tout fait. Le temps additionnel est terminé. On doit disputer la séance des tirs au but pour départager les deux équipes et aller décrocher cette médaille de bronze pour lors de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations.

Williams offrent la médaille de bronze aux Bafana Bafana

Comme depuis le début de ce tournoi africain, cette séance des tirs au but a tenu toutes ses promesses tant que le suspens était présent. Cette fois- ci, les Tirs au but ont sourit aux Bafana Bafana , grâce encore une fois au gardien, Ronwen Williams, qui arrête deux tentatives ,du capitaine, Mbemba et de Meschack Elia. Les Sud- africain méritent cette troisième finale comte- tenu de leur parcours durant cette CAN2023.

Match ( petite finale) : Afrique du Sud- RD Congo

Stade : Felix Houphouet - Boigny ( Abidjan)

Affluence : Nombreuse

Arbitres : Bamlak Tessema ( Ethiopie), Lahsen Azgaou ( Maroc), Mostafa Akarkad ( Maroc).

Avertissements : Tshibola (RDC/ 28')

Feuille de match :

Afrique du Sud

Williams (C), Modiba, , Xulu, Mudau, Sithole, Mokoena , Sibisi, Mayambela (Lepasa 89'), Morena(Mashego 72'), Zwane (Monare 58'), Makgopa (Oswin 58').

Entraîneur : Hugo Broos

RD Congo :

Betraud Yaka , Brian Bayeye Kifutu, Chancel Mbemba (C), Batubinsika , Kayembe Ditu, Moutoussamy , Tshibola (Mfulu 46'), Grady Diangana, Bongonda (Meschack Elia 33') , Silas (Mayele 79') , Simon Banza (Bakambu 79').