Maroc: Le recensement général de la population pointe du nez

Lancement de l' appel à candidature pour la sélection des enquêteurs

Le Haut-commissariat au plan (HCP) vient de franchir une nouvelle étape dans la préparation du 7ème Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH), prévu du 1er au 30 septembre 2024.

L'institution publique dirigée par Ahmed Lahlimi Alami a en effet annoncé, mercredi 7 février, le lancement officiel de la plateforme de présélection des enquêteurs candidats souhaitant participer au RGPH 2024.

« Cette plateforme permet de faciliter et garantir la transparence et la traçabilité du processus de sélection des participants répondants aux prérequis d'éligibilité pour la réalisation du recensement 2024 », a déclaré le haut-commissaire lors d'une rencontre tenue au siège de l'institution à Rabat.

200.000 candidats seront présélectionnés au terme de cette opération qui se poursuivra jusqu'au 27 février courant et s'adresse à tous les Marocains de plus de 20 ans au 1er janvier 2024, avec un niveau d'études minimum de Bac +2, ainsi qu'aux fonctionnaires ou retraités du secteur public. Ils bénéficieront d'une formation à distance qui s'étalera de mars à mai prochains.

A souligner que seuls 55.000 candidats feront partie de la liste définitive des enquêteurs qui rejoindront le dispositif humain chargé de la réalisation de ce recensement, comme l'a précisé le Haut-commissaire au cours de cette rencontre dédiée à la présentation du cadre de sélection, de formation et d'affectation du dispositif humain chargé du RGPH-2024.

%

« Il n'y aura aucune intervention humaine dans la présélection des candidats », a assuré Ahmed Lahlimi Alami affirmant que la formation dispensée aux candidats, quand bien même ils n'auraient pas été retenus, leur permettra d'avoir des avantages sur le marché de l'emploi.

Ajoutons que les enquêteurs retenus bénéficieront d'une nouvelle formation, cette fois-ci en présentiel, prévue en août prochain, qui mobilisera 350 centres à travers le Maroc.

Digitalisation de tout le processus de préparation et de réalisation

Sur les objectifs de ce recensement, à l'instar des précédents, le haut-commissaire a indiqué qu'ils sont déterminés en fonction des priorités nationales en besoin de données statistiques et en conformité avec les recommandations des Nations unies.

Il a en revanche affirmé que sa réalisation connaîtra plusieurs améliorations tant sur le plan technologique que méthodologique dont l'intégration de l'ensemble des opérations de collecte par le biais d'un système informatique avec trois composantes principales : un système d'information géographique mobile, une application informatique mobile de collecte des données statistiques et une plateforme web de suivi et de gestion des travaux.

Il est aussi question de faire un dénombrement exhaustif des ménages et des individus et recourir à l'échantillonnage pour l'estimation de certaines caractéristiques de la population. Ce qui permettra d'améliorer la qualité des données et de réduire le coût de sa réalisation.

A ce propos, le HCP précise que deux formulaires seront utilisés lors de cette opération. Un questionnaire court qui s'adressera à l'ensemble des ménages et un autre long administré à la totalité des ménages pour les communes de moins de 2000 ménages et une fraction de 20% des ménages dans les communes de 2000 ménages et plus.

Les données personnelles, une préoccupation centrale du HCP

S'agissant de la protection des données personnelles qui seront recueillies tout au long de cette opération, l'institution souligne qu'elle « constitue une préoccupation centrale du Haut-commissariat tout au long du processus de cette opération ».

Soulignons enfin que les travaux cartographiques (TC) du RGPH 2024, lancés le 17 avril 2023 pour une durée de 14 mois et dont l'objectif principal consiste à découper l'ensemble du territoire national en zones de recensement, ont été réalisés à 92%, selon le HCP.