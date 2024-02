Afrique du Nord: L'Égypte poursuit ses efforts visant à parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza

Le président de l'Organisme général de l'information, Diaa Rachwan, a déclaré que l'Egypte continuerait à déployer des efforts visant à apaiser la situation dans la bande de Gaza ravagée par la guerre.

Il a ajoué que l'Egypte avait reçu le 6 février 2024 la réponse de Hamas au cadre proposé, conclu lors de la réunion de Paris pour un accord de trêve et que l'Egypte a remis au Mouvement de Hamas.

Il a souligné que l'Égypte examinerait tous les détails du cadre proposé avec les parties concernées, en intensifiant les réunions avec elles pour parvenir à un accord final dans le plus bref délai.

Diaa Rachwan a mentionné que l'Égypte avait récemment soumis un cadre pour une proposition visant à rapprocher les points de vue entre toutes les parties concernées pour arrêter l'effusion du sang palestinien, cesser le feu dans la bande de Gaza et restaurer la paix et la stabilité dans la région. Par conséquent, les prisonniers palestiniens et israéliens seront échangés d'une manière progressive et le soutien humanitaire à nos frères dans la bande de Gaza sera intensifié.

Rachwan a souligné que l'Égypte poursuivra ses efforts intensifs 24 heures sur 24 afin de mettre fin aux combats dans la bande de Gaza et de préserver la vie du peuple palestinien et ses droits légitimes, pour lesquels l'accord sur le cadre proposé sera une introduction nécessaire, et que l'Égypte annoncera successivement les derniers développements dans les négociations avec les parties concernées.