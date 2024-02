Egypte: La direction politique souhaite implanter l'industrie pharmaceutique en Égypte

Le Premier ministre Moustafa Madbouly a affirmé le souci de la direction politique et du gouvernement d'implanter l'industrie pharmaceutique et des fournitures médicales en Égypte, en vue d'améliorer le système médical et d'augmenter la qualité des services fournis aux citoyens, soulignant les directives du Président Abdel Fattah Al-Sissi visant à augmenter la qualité des produits fabriqués localement.

M. Madbouly s'exprimait lors de l'examen d'un rapport détaillé préparé par le chef de l'Autorité égyptienne pour les achats unifiés, la logistique et l'approvisionnement médicaux et la gestion de la technologie médicale, Bahaa El-Din Zidan, sur les efforts de l'Autorité pour implanter les industries et les fournitures médicales en coopération avec un certain nombre d'entités mondiales.