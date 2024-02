Tunisie: CAB - Garder le leadership

Les Cabistes ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin...

Quand on gagne une fois, deux fois, trois fois, on s'habitue à la victoire ! C'est le cas désormais du CAB qui est en train d'enchaîner les bons résultats depuis de longues journées maintenant. Contre l'OB, lors de cette 2e journée du play out, il espère rester dans cette spirale de victoires d'autant que le match a lieu au Stade Zouiten, un terrain qui lui est familier. Les Cabistes ne seront donc pas dépaysés et joueront comme s'ils étaient à domicile. Sur le plan purement sportif, les coéquipiers de Ben Zitoun, qui n'ont pas fourni la prestation attendue mardi dernier contre l'ESM, essaieront de faire mieux face au voisin béjaois.

Et au vu de l'effectif mis à la disposition de Kanzari, on peut penser qu'un nouveau succès n'est pas impossible. Les Seyde, Allalah, Mideni, Ben Zitoun outre les nouvelles recrues auront l'opportunité de confirmer, pour certains, le bien dont on dit d'eux et d'étaler leurs qualités techniques pour d'autres fraîchement intégrés dans le groupe.

Retour de Cissoko

À cette occasion, l'entraîneur cabiste reconduira à un élément près, en principe, l'équipe victorieuse de celle de Metlaoui. En effet, Cissoko, absent au dernier match, pourrait retrouver sa place de titulaire au niveau de l'entrejeu. On suivra également avec beaucoup de curiosité les changements à effectuer en cours de jeu... notamment la possible incorporation de Oussama Ali qui a laissé entrevoir de belles prédispositions ainsi que les Nigérians Ayende et Lokmane. On attend donc des débats disputés et passionnants dans ce derby du Nord.