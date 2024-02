Tunisie: Ligue 1 / Play-out 2e journée - Le CAB pour creuser l'écart

L'OB en session de rattrapage.

Après l'explication d'hier entre l'ESM et l'UST en ouverture de la seconde ronde du play-out, place cet après-midi aux trois autres rencontres de cette deuxième journée. En forme jusque-là, le CAB de Maher Kanzari tentera de creuser l'écart en se déplaçant à Béja où l'OB l'attend de pied ferme, surtout après avoir été malmené par l'AS Soliman lors de la 1ère journée. En effet, au Cap Bon, les Cigognes ont pris trois buts et se retrouvent donc d'entrée du play-out distancés par le leader cabiste et la meute qui le suit, à l'exception des Marsois qui rongent leur frein dans le magma de la hiérarchie.

Soliman en conquérant

Côté Soliman maintenant, l'ASS de Guennichi, Sagna et Rayan Hamrouni, auréolée par sa démonstration contre l'OB, tentera de refaire le coup en se déplaçant à Ben Guerdane, un onze tenu en échec par Gafsa antérieurement. Enfin, EGSG tentera de mettre à profit son périple en banlieue nord pour signer sa première victoire en cette phase cruciale et enfoncer un peu plus des Marsois qui n'arrivent décidément pas à décoller cette saison, comme on a d'ailleurs pu le constater, à nouveau, face à l'UST lors de la première journée.

Le programme :

14h00 : AS Marsa-EGS Gafsa Arbitre : Hamza Jeaied

14h00 : Olympique de Béja-Club Athlétique Bizertin (Watania 1) Arbitre : Fraj Abdellaoui

14h00 : US Ben Guerdane-AS Soliman (Watania 2). Arbitre : Mehrez Melki