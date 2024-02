Afrique: CAN 2024 - Nigeria-Côte d'Ivoire, Musa et Gradel, des guides pour le trophée

Chacun à sa manière, le Nigérian Ahmed Musa, et l'Ivoirien Max-Alain Gradel, champion d'Afrique respectivement en 2013 et 2015, joueront un rôle clé auprès de leurs coéquipiers pour aider leur équipe à remporter la finale.

Ce sont les gardiens du temple de leur équipe. Des joueurs au profil et à l'expérience qui pourraient être déterminants ce dimanche 11 février lors de la finale de la CAN 2024 entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire (20h TU). En 2013, Ahmed Musa remportait la CAN avec le Nigeria. Plus de 10 ans après, il a l'occasion avec Kenneth Omeruo de réussir le doublé avec les Super Eagles. Max-Alain Gradel a la même ambition avec la Côte d'Ivoire après avoir été sacré avec les Éléphants en 2015 avec son coéquipier Serge Aurier. Deux tauliers, deux parcours différents dans cette CAN, mais qui ont certainement le même impact auprès de leurs coéquipiers.

Gradel, du banc au capitanat

Max-Alain Gradel aurait pu finir sa carrière sur cette image indigne de sa superbe carrière internationale. Le joueur de 36 ans, qui n'avait pas quitté le banc lors des deux premiers matchs poule, a été lancé pour les huit dernières minutes de la catastrophique Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale (0-4). Tout aurait pu s'arrêter là pour celui qui avait étrenné sa première sélection en juin 2011. Mais le miracle a eu lieu et Max-Alain Gradel a gagné le droit de poursuivre l'aventure en même que les Éléphants. Le voilà titulaire en huitièmes finale contre le Sénégal (1-1 ; tab : 5-4). En manque de rythme, il jouera 63 minutes dans ce match qui va changer le destin des Éléphants. De nouveau titulaire en quarts face au Mali, il restera 75 minutes sur le terrain et occupera même pendant de longues minutes le poste de latéral droit après l'expulsion d'Odilon Kossounou.

Exemplaire sur la pelouse, à 36 ans, le plus vieil Éléphant après Ali Badra Sangaré (37 ans), Max-Alain Gradel hérite du brassard de capitaine en demi-finale face à la RD Congo. Comme une récompense pour l'attaquant à l'état d'esprit irréprochable. Passeur sur le but décisif de Sébastien Haller face à la RDC, l'ancien joueur de Saint-Etienne devrait de nouveau être titulaire ce dimanche face au Nigeria pour guider ses coéquipiers vers le chemin du sacre qu'il a déjà arpenté.

Musa, le « joueur-adjoint »

En 2013, quand le Nigeria remporte la CAN 2013, Ahmed Musa, 20 ans, est un grand espoir du football nigérian. Onze ans plus tard et 109 sélections sur le CV, le voilà vétéran du groupe des Super Eagles dans cette CAN 2024. « Il est très, très, très important. Pour nous, c'est plus, plus, plus qu'un joueur », a tenu à insister son sélectionneur José Peseiro pour magnifier le rôle de son attaquant dans la sélection. À 31 ans, le joueur de Sivasspor doit trouver le temps long, lui qui n'a pas disputé la moindre minute depuis le début de la compétition. Mais son entraîneur ne veut pas le perdre et sait combien il peut compter sur Musa dans sa mission de remporter la CAN. « Musa, n'a pas encore joué, c'est vrai, mais il est très important pour le groupe et pour moi, a confié Peseiro samedi en conférence de presse en présence du joueur. Je le consulte beaucoup au quotidien, parce qu'il connaît bien le contexte. Il me fait des suggestions sur beaucoup de choses. Il est essentiel, il connaît l'histoire de l'équipe. Il a eu la chance de gagner la CAN, c'est un atout fantastique pour le reste de l'équipe.»

Dimanche, contrairement à Max-Alain Gradel, Ahmed Musa a peu de chances de débuter la finale, mais si le Nigeria gagne la Coupe, il aura posé son empreinte en coulisses sur le trophée. « Je veux gagner la CAN dimanche pour voir Ahmed soulever cette coupe », a lancé José Peseiro. Tout le Nigeria rêve de voir cette image.