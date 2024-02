Afrique: CAN 2023 - Amine Adli présente ses excuses au peuple marocain et promet...

Un des pays les plus attendus à la CAN 2023 et favori de la compétition en raison de sa performance exceptionnelle lors de la Coupe du monde 2022, le Maroc a déçu ses fans et ses supporters en se faisant éliminer en huitièmes de finale par l'Afrique du Sud.

De retour depuis dans son club, le Bayer Leverkusen, Amine Adli, qui avait été endeuillé par le décès de sa mère peu avant le début de la CAN, ne cache pas sa déception suite à cette élimination inattendue des Lions de l'Atlas.

« Je suis désolé ! Il n'y a pas de mots, je pense qu'on a pu voir à quel point j'étais déçu », a-t-il confié à Hespress en présentant ses excuses au peuple marocain. « Tout le peuple marocain était déçu. J'avais à coeur de faire une belle CAN, remporter un titre avec mon pays ».

Pour Amine Adli, rien n'est encore perdu et le Maroc aura d'autres opportunités pour se rattraper.

« Inchallah, on aura d'autres chances. J'espère que les Marocains continueront à nous supporter comme ils l'ont fait après la défaite. Je les remercie. Ils ont été d'un incroyable soutien ».

A défaut d'avoir gagné la CAN avec le Maroc, le joueur formé à Toulouse pourra peut-être se consoler en gagnant la Bundesliga avec le Bayer Leverkusen qui a corrigé son concurrent le Bayern Munich samedi (3-0) à l'occasion de la 21e journée du championnat allemand. Actuellement, Amine Adli et ses coéquipiers sont premiers au classement avec 55 points, soit 5 points de plus que les Bavarois.