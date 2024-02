Maroc: Chefchaouen - Conférence sur la santé reproductive de la femme et les bienfaits de l'allaitement maternel

Chefchaouen — Les participants à une conférence scientifique, organisée vendredi soir à Chefchaouen, ont mis en avant l'importance des campagnes de sensibilisation au profit des femmes, autour de la santé reproductive et des bienfaits de l'allaitement maternel.

Les intervenants à cette rencontre, tenue en présence du gouverneur de la province de Chefchaouen, Mohammed Alami Ouaddane, de responsables du secteur de la santé, d'élus et de représentants des services extérieurs, ont souligné l'importance des huit Maisons de maternité situées à la province, ainsi que des centres et établissements de santé, dans l'amélioration des indicateurs de santé reproductive, notamment à travers la surveillance de la grossesse, la réalisation des accouchements dans de bonnes conditions, et le suivi médical de la femme et du nouveau-né après accouchement.

Organisée par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), en partenariat avec l'association des pharmaciens à Chefchaouen, sous le thème "la santé reproductive de la femme et les bienfaits de l'allaitement maternel", cette manifestation scientifique s'inscrit dans le cadre des efforts communs pour la promotion de la santé maternelle et infantile et la sensibilisation des différents acteurs concernés à l'importance de ce sujet.

S'exprimant à cette occasion, M. Alami Ouaddane a souligné que la santé maternelle et infantile est l'une des entrées fondamentales du développement de la petite enfance et un levier essentiel pour faire face aux disparités économiques, sociales et territoriales, notant que l'investissement dans le capital humain, en fournissant des soins de santé, une bonne nutrition et un environnement approprié pour l'apprentissage précoce, permet à l'enfant de s'approprier les outils nécessaires pour faire face aux défis futurs, et lui donne l'opportunité de réussir et de s'intégrer dans la vie sociale et contribuer efficacement au développement de la société.

De son côté, la présidente de l'association des pharmaciens de Chefchaouen, Yousra Alami, a relevé que cette rencontre, qui a connu la participation de médecins spécialistes, de sages-femmes, de cadres de la santé, de présidents d'associations et de gestionnaires des maisons de maternité de la province, s'assigne pour objectif d'améliorer la qualité de travail des professionnels de la santé et d'éviter certains problèmes auxquels font face les femmes pendant la grossesse ou après l'accouchement.

Dans une déclaration à la MAP, Sanae Cherkaoui, responsable à la direction provinciale de la Santé et de la protection sociale à Chefchaouen, a mis l'accent sur les efforts des différents intervenants, à travers les campagnes de sensibilisation, les conférences et les rencontres directes avec les femmes enceintes et celles qui accouchent dans les maisons de maternité, afin de promouvoir la santé maternelle et infantile, de sensibiliser à l'importance du suivi de la grossesse dans les établissements de santé.

Cette rencontre a été marquée par la présentation de deux exposés, le premier donné par des médecins obstétriciens qui ont abordé les dangers de l'accouchement précoce sur la santé maternelle et infantile, ainsi que les risques d'hémorragie après l'accouchement, tandis que le deuxième a traité des bienfaits de l'allaitement maternel pour l'acquisition de l'immunité et une croissance saine.

Il est à noter que 8 maisons de maternité ont été construites et équipées dans plusieurs communes rurales de la province, dans le cadre de l'INDH.