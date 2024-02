Afrique: CAN 2023 / Dimitry Bertaud - « On a eu plein d'occasions qu'on pouvait mettre au fond »

Au sortir de la défaite de la République Démocratique du Congo (RDC) lors du match de classement de la CAN 2023 face à l'Afrique du Sud, Dimitry Bertaud nourrit des regrets. Entre la satisfaction d'avoir disputé enfin un match sous les couleurs des Léopards et les regrets des occasions manquées, le gardien congolais s'est confié aux journalistes présents dont Dounia Mesli envoyée spéciale d'Africa Top Sports à la CAN.

Journaliste : Au sortir de cette rencontre est-ce que vous avez des regrets ?

Dimitry Bertaud : Bien-sûr ! Je trouve qu'il y a qu'en même des regrets puisqu'on a eu plein d'occasions qu'on pouvait mettre au fond, mais on ne l'a pas fait et ça s'est terminé aux tirs au but. C'est des matchs un peu cruels quand on a assez d'occasions. On va essayer d'aller de l'avant.

Journaliste : Vous venez de jouer votre premier match sous les couleurs de la RDC. Quel est votre sentiment ?

D.B. : Personnellement j'ai pris beaucoup de plaisir. J'étais très fier de représenter le pays et de participer à la CAN. Je trouve que j'ai fait un bon match. J'ai donné mon maximum.

Journaliste : Sur les six matchs où vous n'avez pas été sur le terrain, est-ce que vous vous sentiez prêt tout de même ?

D.B. : Oui oui, moi je me sens toujours prêt. J'ai confiance en moi. Mais après ce sont les choix du coach. Il y a une hiérarchie. Lionel (Mpassi, ndlr) a fait son job. On verra par la suite.

Journaliste : Sur quel aspect êtes-vous satisfait de cette CAN ?

D.B. : C'est un peu toute la CAN. Franchement le fait d'arriver si loin c'était bon pour nous.

Journaliste : Après une belle performance quels sont vos objectifs pour la prochaine CAN ?

D.B. : C'est d'essayer d'aller plus loin. D'essayer d'aller en finale et pourquoi pas la remporter. On va travailler pour atteindre nos objectifs. Déjà on doit travailler pour nous qualifier.

Journaliste : Comment avez-vous trouvé la compétition africaine vu que vous évoluez en Europe ?

D.B. : Moi je trouve qu'il y a beaucoup de qualités sur le plan physique et sur le plan technique aussi. Il y a de bons joueurs. Je pense que l'Afrique mérite de se faire encore plus voir.

Journaliste : Vous avez aussi profité pour véhiculer des messages en faveur des populations de l'Est de la RDC. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer ce soir à cette population une fois de plus ?

D.B. : On est avec eux. On a essayé de passer le message à notre échelle pour que tout le monde puisse voir ce qui se passe. On l'a fait et on continuera tant que ce ne sera pas fini.

Africa Top Sports : Justement avant demi-finale et ce match de classement, on vous sentait affectés moralement. Est-ce que c'est ce qui explique cette défaite ?

D.B. : Je ne pense pas. Je pense que ça reste sur le terrain, le fait qu'on ait perdu. Après, ce qui est en dehors, nous on est des porte-paroles. Vu qu'on est beaucoup médiatisé, on veut que les gens voient ce qui se passe. Bien-sûr ça nous affecte mais pas sur le plan football.