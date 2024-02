Afrique: Exclu/CAN 2023 (Nigeria vs Côte d'Ivoire) - Riadh Bouazizi révèle celui qui rempotera la finale !

A quelques heures de la finale de la CAN 2023, Riadh Bouazizi révèle celui qui gagnera le titre entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire.

La CAN de cette année prend fin ce dimanche soir après quasiment un mois de challenges impressionnants, incroyables mais aussi sensationnels. Avec des parcours assez différents dans la compétition, le Nigeria et la Côte d'Ivoire s'affrontent en finale aujourd'hui à partir de 20h, heure locale, suscitant des pronostics mais aussi des analyses très objectives des plus grands acteurs du football africain et international, à l'image de Riadh Bouazizi.

Ancien milieu de terrain des Aigles de Carthage et vainqueur de la CAN avec la Tunisie en 2004 à domicile, Riadh Bouazizi est incontestablement très bien placé pour se prononcer sur cette finale très attendue. Et il le fait si bien d'ailleurs en livrant des indices claires sur la prochaine nation qui sera championne d'Afrique, entre Super Eagles et Éléphants.

« C'est un peu difficile pour les deux. La pression, elle est sur les Ivoiriens mais aussi sur le Nigeria qui est une grande nation de football, ayant un historique dans les finales [de la CAN] », a d'abord confié Riadh Bouazizi dans un entretien exclusif accordé à Africa Top Sports.

« Je crois aussi que les Ivoiriens ne vont pas lâcher, ils veulent entrer dans l'histoire, ils veulent écrire leur histoire. Et les gens qui reviennent dans une compétition [qualifiés de justesse contre toute attente], c'est difficile qu'ils perdent », a martelé l'ancien international tunisien de 50 ans, passé par l'Etoile sportive du Sahel.

« Mais après c'est toujours un jeu. C'est difficile pour les deux. Peut-être bien 50-50, selon moi. Mais l'expérience ou bien l'équipe qui est plus déterminée que l'autre l'emportera », a ensuite conclu Riadh Bouazizi.