Afrique: CAN 2023 - Sébastien Desabre fier du parcours réalisé par son équipe

Le sélectionneur de la République Démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a fait un bilan du parcours de son équipe dans la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Il affirme être fier du parcours réalisé par son équipe dans cette compétition.

Le technicien français espérait se consoler avec la médaille de bronze à l'issue de cette 34ème édition de la CAN en Côte d'Ivoire. Malgré une nette domination face aux Bafana Bafana d'Afrique du Sud, les Léopards ont fini par s'incliner aux tirs au but (0-0, 6-5 Tab) samedi 10 février.

En conférence de presse d'après match, le technicien français n'a pas masqué ses regrets, même si en même temps, il estime qu'il y a des raisons d'être fier du parcours réalisé par son équipe dans cette compétition.

« C'est sûr que ce match reste important parce qu'on voulait bien finir la compétition. Bien sûr qu'il y a une déception mais ça n'entache en rien le parcours que nous avons eu dans cette CAN, ce que nous avons pu démontrer pendant les cinq semaines passées ici », a analysé Sébstien Desabre.

Il se dit aussi satisfait des qualités montrées par son effectif profondément remanié face à l'Afrique du Sud, malgré le manque d'efficacité de ses attaquants. « Il y a eu un turnover. Les garçons restent très intéressants, ça montre qu'il y a un bon vivier », a-t-il indiqué.

%

Mais cette efficacité s'avère finalement le chantier le plus urgent de son équipe, dans la perspective des prochaines échéances.

« On a eu des occasions en première mi-temps, on ne peut pas avoir autant d'occasions et ne pas marquer, ce n'est tout simplement pas possible. Il faut être plus performant dans la zone de finition, aujourd'hui, par rapport à notre adversaire, nous avons eu beaucoup d'occasions pour ne pas gagner le match. On pêche dans la finition, ça doit être un axe de progression pour nous. On a une équipe qui a eu beaucoup d'occasions dans cette compétition mais qui a un rapport attaque-finition très réduit... Il faut continuer à travailler », a reconnu le technicien.

Retenir le positif

Désigné homme du match malgré la défaite de son équipe aux tirs au but, le défenseur Dylan Batubinsika estime qu'il faut retenir les aspects positifs de cette compétition.

« On a manqué de réalisme dans le dernier carré. On a vu que l'Afrique du Sud était assez émoussée car elle venait d'enchaîner deux prolongations de suite », regrette-t-il.

Conscient d'être passé à côté d'un événement historique, Dylan Batubinsika dresse un premier bilan de la compétition de son équipe dans cette Coupe d'Afrique des Nations :

« Je ne vais retenir que le positif de notre parcours. Mon meilleur reste notre victoire face à l'Égypte. C'était un match âpre et difficile et on en sort victorieux face aux vice-champions d'Afrique en titre ».