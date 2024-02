Afrique: CAN2023/ Dylan Buduka (Homme du match ) - « Il faut retenir que du positif durant ce tournoi»

interview

Le défenseur central Congolais de l'AS Saint Etienne, Dylan Buduka était satisfait d'avoir remporté ce titre personnel de « l'homme du match» face aux Bafana Bafana , lors ce match de classement pour la troisième place de la CAN2023, toutefois, il était déçu d'avoir raté cette belle opportunité de terminer ce tournoi africain sur le podium.

Vous êtes désigné homme du match, c'est un titre personnel, quel est votre sentiment ?

Je suis content de ce trophée. Je remercie dieu pour ça. Pour ce qui est de notre équipe, je pense qu'on a fait un excellent parcours durant cette compétition. Pour moi, on a fait une grande CAN. Beaucoup de personne n'ont pas parié sur nous. Personne ne s'attendait à ça....atteindre le dernier carré. Je pense que c'est un truc positif pour nous. On doit travailler sur ça et avancer.

Vous avez créé beaucoup d'occasions de buts sans pouvoir les concrétiser derrière, est- ce que cela est dû au mental après l'élimination en demi- finale ?

Nous avons perdu la demi- finale face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du sud a perdu aussi face au Nigeria. Certes, ce n'est pas facile pour les deux teams de venir disputer la petite finale après une telle déception. Pour revenir à la rencontre d'aujourd'hui, c'est vrai que nous avions créé beaucoup d'occasions de buts. On était à chaque fois proche d'ouvrir le score durant cette partie, mais on n'était pas tueurs devant. Je pense qu'on a perdu cette petite finale en raison de ces ratages, malheureusement. On doit garder que du positif durant cette CAN.

Sincèrement, Dylan, qu'est-ce-qui vous a manqué pour aller chercher cette troisième place ?

Comme j'ai dis auparavant, on a manqué de réalisme dans le dernier carré. On n'a pas su marquer ce but qui nous manquait durant cette rencontre face à l'Afrique du Sud. Je pense que contrairement à nous, les sud- africains ont eu du mal à finir le match, parce qu'ils ont disputé deux prolongations en quarts et en demi- finales. On a pu profiter de ça , car on a poussé dans les dernières minutes du jeu, mais on n'a pas su malheureusement inscrire ce but qui nous aurait pu gagner le match et par conséquent la médaille de bronze de ce tournoi.

Quel est le meilleur souvenir pour vous durant cette CAN2023 ?

Le match des quarts de finale face à la Guinée (ndlr ; 3-1), était une grosse satisfaction pour nous, mais je pense que le meilleur souvenir pour moi, c'était lors des huitièmes de finale face à l'Égypte. Nous avons joué un match intense face à une bonne équipe égyptienne qui n'a pas démérité aussi. Nous avons disputé une séance des tirs au but intense et folle à la fois. Voila, j'ai ressenti d'énormes sensations durant ce match- là.