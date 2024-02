Algérie: Le FLN réitère son soutien à l'effort du Président de la République pour l'édification de l'Algérie nouvelle

ORAN — Le Secrétaire général du Front de Libération National (FLN), Abdelkrim Benmebarek, a renouvelé, samedi à Oran, le soutien de sa formation politique à "la vision et l'effort du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour l'édification de l'Algérie nouvelle".

Il a notamment aussi réitéré, dans son intervention lors d'un rassemblement régional des cadres et militants du FLN, le soutien de son parti à la diplomatie algérienne, "qui a réussi en peu de temps", a-t-il dit, à obtenir de nombreux résultats, à l'instar de l'adhésion de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU avec une écrasante majorité des voix des membres de l'Assemblée générale de l'ONU.

"C'est la place qui permet à l'Algérie, de défendre et de soutenir les causes justes dans le monde, notamment la question palestinienne et la question du Sahara occidental", a encore soutenu M. Benmebarek.

Il a affirmé, d'autre part, que sa formation politique oeuvre, depuis le 11ème congrès, tenu l'année dernière, à récupérer sa base militante à travers un ensemble de mécanismes et de réformes organisationnelles.

M. Benmebarek a indiqué, en outre, que le Secrétariat Général, issu du 11ème Congrès, a entamé la mise en place d'un ensemble de structures chargées d'assurer la réunification des militants et le retour des exclus des rangs du parti pour diverses raisons.

Le SG du FLN a salué l'installation du Comité des sages, qui travaille en coordination directe avec le Secrétaire général du Parti et comprend un certain nombre de cadres de diverses wilayas, ainsi que l'installation du Comité de numérisation, qui oeuvre à organiser l'opération d'adhésion de manière électronique et permet à tous ceux qui désirent militer dans les rangs du parti FLN "à adhérer sans intervention de quiconque, quel que soit son statut".

Il a annoncé, dans le même sillage, "la désignation prochaine de superviseurs dans les wilayas, qui examineront la situation du parti dans les wilayas et le statut des comités de transition, ainsi que les biens et les sièges du parti dans ces régions, notamment ceux exploités illégalement, afin de les rouvrir aux militants.