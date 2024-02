Algérie: Le CSJ œuvre à impliquer les jeunes dans l'édification d'un Etat fort

BOUMERDES — Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a affirmé, samedi à Boumerdes, que le meilleur investissement de son instance consistait à oeuvrer à l'implication des jeunes dans l'édification d'un Etat et d'une société civile forts.

"Le CSJ oeuvre à associer les jeunes dans l'édification d'un Etat fort et d'une société civile forte, avec de nouvelles pratiques, de nature à renforcer le concept de la démocratie participative, et à favoriser l'émergence d'un système politique fort et fédérateur autour de la nation et de ses objectifs suprêmes", a indiqué Hidaoui, à l'ouverture d'une conférence consacrée à l'élection des représentants des jeunes de la wilaya au sein du CSJ.

Il a ajouté que l'autre mission du CSJ est de "répandre une nouvelle culture parmi une jeunesse forte et sensibilisée, capable de réfléchir de manière rationnelle avec une force de proposition de programmes de nature à être concrétisés".

M. Hidaoui a, aussi, appelé, les jeunes du CSJ à "communiquer, élargir la concertation et le dialogue et édifier des propositions sérieuses avec toute la jeunesse algérienne".

Le Conseil supérieur de la jeunesse organise des rencontres à travers le pays pour "consolider la relation et la communication avec sa base (les jeunes) et intensifier la coordination entre eux, tout en transmettant leur doléances et préoccupations aux parties concernées selon une méthodologie précise aux objectifs clairs", a encore, souligné le même responsable.

Il a conclu son intervention, en assurant que le "président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a pris des engagements durant sa campagne électorale, en vue de placer les jeunes aux fondements du système de gouvernance. Une promesse tenue à travers une série de mesures audacieuses, dont la plus importante fut l'institution du Conseil supérieur de la jeunesse et son accompagnement, pour assurer sa présence permanente dans le système de gouvernance nationale".

Des représentants de divers organismes de jeunesse ont pris part, aux côtés des autorités locales, à cette conférence de wilaya pour l'élection des représentants du CSJ à l'échelle locale.