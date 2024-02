Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 Février 2024

Sénégal : Crise politique - Le président en exercice de la Cédéao Bola Tinubu à Dakar

Trois jeunes sont morts depuis vendredi dans le cadre de manifestations contre le report de l’élection présidentielle, initialement prévue le 25 février et repoussée au 15 décembre. Dans ce contexte très crispé, que Tinubu le président nigérian, à la tête de la Cédéao est attendu à Dakar ce lundi.( Source : Rfi)

Côte d’Ivoire : Football/Can 2023- Les Eléphants sacrés champions d’Afrique

La sélection ivoirienne de football a remporté le dimanche 11 février 2024 la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des nations ( Can) de football en battant les Super Eagles du Nigéria sur le score de (2-1) au terme d’une finale âprement disputée au stade olympique Alassane Ouattara d’Ébimpé dans la banlieue nord d’Abidjan. La Côte d’Ivoire obtient ainsi son troisième titre de champion d’Afrique après 1992 au Sénégal et 2015 en Guinée Équatoriale. Cette affiche opposant la Côte d’Ivoire au Nigéria qui, s’est déroulée devant un parterre de personnalités dont le couple présidentiel ivoirien, a tenu toutes ses promesses. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Football - Fin de contrat pour le sélectionneur Hubert Velud

Le contrat du Français Hubert Velud, sélectionneur de l'équipe nationale de football du Burkina Faso éliminée de la Coupe d'Afrique des nations (Can), ne sera pas renouvelé, a annoncé dimanche la Fédération burkinabè de football (Fbf).« Tout en remerciant le sélectionneur Hubert Velud et l'encadrement technique dans son ensemble, le comité exécutif a pris la décision de ne pas renouveler le contrat du sélectionneur national et l'ensemble de l'encadrement », a écrit la Fbf dans un communiqué. (Source : aouaga.com)

Togo : Arts et culture- Vers une meilleure documentation des collections dans les musées publics

Au Togo, la gestion des musées publics va connaître une amélioration. Une rencontre réunit dans ce sens depuis le 07 février à Sokodé les conservateurs des musées publics. L’initiative portée par le ministère de la culture et du tourisme vise à outiller ces acteurs sur les techniques de documentation. Concrètement, il s’agit de doter les conservateurs de musées d’outils nécessaires pouvant permettre une meilleure traçabilité des collections.(Source : alome.com)

Guinée Equatoriale : Can23 - Emilio Nsue meilleur joueur

Emilio Nsue de la Guinée Équatoriale élu meilleur buteur de la Can TotalEnergie avec 5 buts. Pour sa part, le gardien de buts de l’Afrique du Sud, Ronwen Williams élu meilleur gardien de buts de cette 34e édition de la Can. La prochaine édition aura lieu au Maroc.( abamako.com)

Guinée : Guinéens en « détresse » en l’étranger - Les autorités de la Transition prennent les choses en mains

Les autorités de la transition ont pris les choses en main pour venir en aide aux guinéens qui sont en détresse à l’étranger, a appris Africaguinee.com de sources officielles. Pour le cas de Égypte où des guinéens en situation de détresse ont tiré la sonnette d’alarme, le ministère des Affaires Étrangères a réactivé sa cellule de crise. Une mission de haut niveau est attendue au Caire, a confié à Africaguinee.com Dr. Morissanda Kouyaté. « Nous nous sommes autosaisis et nous avons réactivé la cellule de crise au niveau de notre Département. Toutes les dispositions sont prises. Il y a une mission de haut de niveau qui se rendra là-bas en Égypte. Nous prendrons toutes les dispositions, comme nous le faisons déjà, pour tous les guinéens en détresse à l’extérieur », a confié le chef de la Diplomatie guinéenne. (Source : africaguinee.com)

Gabon : Contributions au dialogue national- Les jeunes de 20 à 25 ont un délai supplémentaire d’une semaine pour les déposer

Les jeunes gabonais de 20 à 25 ont un délai supplémentaire d’une semaine pour déposer leurs contributions au dialogue national inclusif prévu en avril prochain, a décidé samedi le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguéma. Le président de la Transition a pris cette décision lors d’une réunion samedi avec les membres de son gouvernement et ceux du Comité pour la transition et la restauration des institutions dans le site touristique du Cap Caravane dans le nord de Libreville. Le séminaire avait pour but de pour préparer le dialogue national inclusif attendu en avril prochain. (Source : alibreville.com)

Niger : Espace aérien - Fermeture confirmée aux vols en provenance et à destination du Nigeria

Un document de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna) daté du 7 février et publié sur internet, confirme la fermeture de l’espace aérien du Niger aux vols en provenance et à destination du Nigeria.Dans le communiqué en question, il est en effet indiqué que « l’espace aérien de la République du Niger est ouvert à tous les vols commerciaux, internationaux et nationaux, sauf pour les vols commerciaux en provenance ou à destination du Nigeria […]. Ces restrictions n’affectent pas les vols commerciaux qui survolent l’espace aérien du Nigeria sans s’y poser », précise le document de l’Asecna. Les vols spéciaux, les vols en état d’urgence et les vols transitant par l’espace aérien du Niger ne sont pas concernés par ces mesures. (Source : Sud Quotidien)

Nigeria : Deuil- Le patron de la plus grande banque du pays meurt dans un accident d'hélicoptère

Le patron d'Access Bank Group, Herbert Wigwe, « est décédé aux côtés de sa femme et de son fils le vendredi 9 février 2024 dans un accident d'hélicoptère aux Etats-Unis », a indiqué le groupe dans un communiqué. Les autorités américaines ont indiqué que deux membres d'équipage et quatre passagers avaient été tués dans l'accident.Le chef de l'Etat nigérian, Bola Ahmed Tinubu, a déclaré que l'ancien président de la Bourse du Nigeria, Abimbola Ogunbanjo, figurait aussi parmi les morts, qualifiant l'accident de « tragédie accablante qui dépasse l'entendement ». (Source : Presse locale)

Maroc : Can Foot 2025 - Elle sera un immense succès

« La prochaine Can qui se tiendra en 2025 au Maroc sera excellente et connaitra, sans aucun doute, un immense succès. En ce qui concerne la date de son organisation, nous en discuterons après la fin de la Can 2023, tenue actuellement en Côte d’Ivoire », a-t-il dit, lors d’une conférence de presse organisée à Abidjan, à deux jours de la finale de la Can qui opposera le pays hôte au Nigeria. « Il y a beaucoup de compétitions qui vont se tenir au même moment », a indiqué Motsepe, ajoutant que « nous sommes confiants en notre capacité à trouver de bonnes dates ». (Source : Map)