Ile Maurice: Recyclage et ségrégation pour réduire les déchets

À la suite des inondations provoquées par la montée soudaine des eaux lors du passage du cyclone Belal le 15 janvier, le Caudan Waterfront avait été profondément altéré. Les déchets rejetés à la surface par les eaux avaient défiguré les lieux. Démontrant les actes d'incivisme qui font des lieux publics une poubelle à ciel ouvert. Comme dit le dicton, l'on récolte ce que l'on sème.

Les problèmes de gestion des déchets solides persistent dans les petits États insulaires en développement comme Maurice. Ajouté à l'incivisme, le site d'enfouissement de Mare-Chicose a atteint le stade de saturation. «Les projections démontrent une augmentation alarmante de l'apport de déchets, qui atteindra 650 000 tonnes en 2023,avec un taux de croissance annuel de 2,5 %», indiquait le ministre de l'Environnement, Kavy Ramano, lors d'un atelier sur l'élaboration de réglementations pour mettre en oeuvre la ségrégation des déchets solides à la source en collaboration avec le bureau de coordination du PNUD à Maurice en août dernier.

Selon Statistics Mauritius, la quantité totale de déchets solides était de 494 073 tonnes en 2022 (473 983 tonnes de déchets domestiques et commerciaux et 5 248 tonnes venant de la construction) et la quantité de déchets solides mis en décharge par habitant a augmenté de 14,4 %, passant de 0,97kg/jour en 2013 à 1,11 kg/jour en 2021. Le ministère de l'Environnement envisage la ségrégation des déchets pour détourner jusqu'à 70 % des déchets de la décharge et insiste sur l'effort collectif pour passer à une économie circulaire.

Le taux de recyclage est faible par rapport à la quantité de déchets produits par an. Les alternatives durables telles que le recyclage et la valorisation des ressources sont moins exploitées. Pourtant, plusieurs types de déchets, comme le papier, le plastique, le verre, les métaux et le textile, sont recyclables. Mais bien qu'il ne soit pas en première ligne des solutions climatiques, le recyclage des déchets, des eaux usées et de l'énergie gaspillée est un moyen de réduire les gaz à effet de serre.

La mauvaise gestion des déchets, qui va de l'absence de systèmes de collecte à une élimination inefficace, est à l'origine de la pollution de l'air et de la contamination de l'eau et du sol. À Maurice, selon les données 2022 de Statistics Mauritius, 10,8 % des émissions de gaz à effet de serre proviennent des déchets, dont 11,2 % du méthane. Les déchets en produisent 30,10Gg. Le recyclage permet aussi de conserver des ressources comme les arbres, mais aussi l'eau pour faire du papier.

Le Chief Executive Officer de l'organisation non-gouvernementale, Environment Protection and Conservation Organisation (EPCO), Kheshwar Beeharry- Panray, souligne que le retour des déchets à la surface témoigne d'un manque de civisme flagrant. «On peut constater à n'importe quel endroit et à n'importe quel moment dans la rue, dans les terrains abandonnés, au bord des rivières, par exemple, des bouteilles en plastique, des sachets de gâteaux,des appareils électroménagers ou matelas abandonnés,révélant ainsi une attitude négligente envers l'environnement. Malgré les campagnes de sensibilisation,le non-respect de l'environnement persiste.Il est donc néces- saire de revoir ces campagnes et les mener de manière différente. Éduquer, informer, sensibiliser le public est la première étape cruciale. Il faut aussi faire comprendre les conséquences de ces actes ainsi que la réutilisation et le recyclage pour limiter le jetable.» Les déchets jetés dans la nature posent beaucoup de problèmes.Toutefois, il estime qu'il faut donner plus de facilités au public pour jeter les déchets encombrants ; par exemple, assurer le ramassage des déchets encombrants plus souvent.

Selon le Recycling Economic Information (REI) Report, les avantages environnementaux du recyclage incluent «la réduction de la quantité de déchets envoyés dans les décharges et les installations de traitement des déchets, la préservation des ressources naturelles telles que le bois, l'eau et les minéraux, et la prévention de la pollution en réduisant le besoin de collecter de nouvelles matières premières.»

La seconde phase, selon Kheshwar Beeharry-Panray, serait de trier les déchets à la source en vue du recyclage, mais cela nécessite la mise en place d'un processus allant de diverses poubelles au recyclage. «Le recyclage peut permettre la diminution des déchets.(...) Il faut trouver des moyens pour le faire. Il est envisageable de collaborer avec les pays de la région pour développer un système de recyclage à l'avenir. Car, pour le recyclage local,la quantité des déchets est un point important à considérer.Il faut aussi investir et considérer le rendement car il créera de l'emploi.»

Il encourage aussi les individus à pratiquer le compostage à domicile en recyclant les déchets organiques, tels que légumes, feuilles et coquilles d'oeufs. «Personnellement,je pratique le compostage chez moi et je constate une réduction significative des déchets.(...) Dans des pays comme l'Inde et même en Afrique,des artisans recyclent des objets,notamment des canettes,en les transformant en objets innovants.Cependant,cette pratique est moins répandue ici.Avec le temps,elle gagnera en ampleur alors que de plus en plus de petites entreprises se lancent dans ce domaine.» Il y a des matériaux qu'on ne pourra pas éliminer complètement. Par exemple, différents types de plastique nécessitent un processus de recyclage spécifique. «Nous pouvons toutefois éliminer ceux pour lesquels il existe des alternatives.»

En conclusion, dit Kheshwar Beeharry-Panray, «il ne s'agit pas seulement d'organiser des conférences et débats sur ces questions,mais surtout de passer à l'action. Il ne suffit pas de simplement annoncer nos intentions.Il faut agir concrètement.Face à l'accélération du change- ment climatique,il est impératif d'agir sans tarder comme nous sommes déjà en retard.»