Algérie: Le président de la République a concrétisé le choix stratégique de l'accélération de la transformation économique nationale

ALGER — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a affirmé, samedi à Alger, que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait concrétisé le choix stratégique de l'accélération de la transformation économique nationale.

Présidant la cérémonie de sortie de la 52e promotion de l'Ecole nationale d'Administration (ENA), baptisée du nom du défunt moudjahid le Colonel Youcef Khatib, le Premier ministre a souligné que la sortie de cette promotion intervenait "au moment où le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a concrétisé le choix stratégique de l'accélération de la transformation économique" nationale, en misant sur les talents des enfants de l'Algérie et son capital humain, qu"'il nous appartient de renforcer, de développer et de valoriser davantage pour réaliser le progrès socioéconomique et humain".

Le Premier ministre a appelé les élèves fraîchement diplômés de l'ENA à "continuer à faire preuve de persévérance et d'excellence dans le cadre de leur travail pour être des fonctionnaires modèles imprégnés des valeurs d'intégrité et de dévouement", soulignant l'impératif de "réaliser que le monde est désormais un village global, où les acteurs internationaux se livrent une compétition féroce pour les intérêts et l'influence".

"Il faut prendre conscience de l'évolution des métiers, dans leurs pratiques et leurs outils, du fait des exigences du numérique", a-t-il soutenu, appelant à "faire en sorte que les administrations soient plus ouvertes et plus efficaces" et à "améliorer la relation Administration-citoyen dans le souci permanent de répondre à ses aspirations".