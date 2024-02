Algérie: Oran - Près de 200.000 visiteurs au Salon national de l'automobile et ses accessoires 'Bahia-Auto'

ORAN — Près de 200.000 visiteurs ont été enregistrés au Salon national de l'automobile et ses accessoires "Bahia-Auto", dans sa première édition qui s'est clôturé, samedi au Palais des expositions de M'dina J'dida à Oran.

Le représentant de la société "Event-Pro", organisatrice de cette manifestation, Mounir Betraoui, a indiqué que cette édition a été marquée par une "affluence record" de visiteurs, dont le nombre a avoisiné les 200.000 personnes, venues de plusieurs régions du pays, soulignant que le Salon a été marqué par des "remises exceptionnelles" consenties par les concessionnaires sur les prix des voitures et les coûts des assurances.

Il a affirmé, également, que cette édition du salon a vu la participation de 7 marques européennes et asiatiques et 40 entités industrielles opérant dans le domaine de la fabrication des pièces de rechange.

Le salon a été marqué, notamment, a-t-il souligné, par des prix compétitifs, par la qualité des produits proposés et surtout la livraison rapide des véhicules, en particulier les véhicules utilitaires. Il a fait savoir, dans ce cadre, que les prix proposés par les concessionnaires présents au Salon oscillaient entre 1,9 million de dinars et 4,5 millions de dinars.

M. Betraoui a révélé, d'autre part, qu'il a été enregistré pendant les 6 jours du Salon, pas moins de 150.000 demandes d'achat de véhicules, dont une partie a été acceptée et une autre partie a été refusée pour des raisons financières ou du fait que les dossiers des postulants étaient incomplets.

Il a, par ailleurs, fait état de l'organisation d'une série de foires et de salons de l'automobile prévues dans d'autres wilayas, à l'instar de Annaba (du 1 au 5 mai prochain), Alger et Ouargla, et ce dans le but de se rapprocher davantage des citoyens et des clients potentiels.

Il est à signaler que le Salon, organisé sous le slogan "Défi et perspectives" par la Société "Event-PRO", a vu la participation de 7 marques agréés en Algérie, à l'instar de "Cherry , Fiat et JAC", des entreprises spécialisées dans la fabrication des pièces de rechange, ainsi que des établissements financiers et d'assurances.