Maroc: L'identité plurielle du Maroc, une des plus grandes richesses du Royaume (Abdellatif Laâbi)

Marrakech — L'identité plurielle du Maroc est l'une de ses plus grandes richesses, a affirmé l'écrivain, poète et traducteur marocain, Abdellatif Laâbi, en marge de la deuxième édition du Festival international du livre africain de Marrakech (FLAM).

Dans une déclaration à la MAP, M. Laâbi a rappelé les différentes composantes de l'identité marocaine notamment africaine, relevant que cette pluralité est "très importante et très précieuse".

"Plus nous revendiquons cette pluralité, plus nous pourrons avancer vers une sorte d'harmonie entre les différentes perspectives et appartenances", a-t-il soutenu.

M. Laâbi a en outre affirmé que le FLAM est une initiative unique et spéciale qui témoigne de "l'intérêt continu" que le Maroc porte pour l'Afrique, faisant part de son souhait de voir ce type d'initiatives se généraliser dans d'autres régions d'Afrique en vue de contribuer à la promotion des cultures africaines.

Poète, écrivain et traducteur marocain, Abdellatif Laâbi est connu pour ses oeuvres, près d'une centaine de livres, en utilisant tous les genres littéraires, avec une place centrale accordée à la poésie.

Ayant remporté de nombreux Prix dont le Goncourt de poésie (2009) et le Grand Prix de la francophonie décerné par l'Académie française (2011), Abdellatif Laâbi a traduit en français les oeuvres des plus grands poètes arabes contemporains et consacré des anthologies à la poésie marocaine et palestinienne, dont la dernière, Anthologie de la poésie palestinienne d'aujourd'hui, publiée en 2022 aux éditions Points. Ses derniers recueils de poésie, Presque riens (2020), La poésie est invincible (2022) et La Terre est une orange amère (2023) ont été publiés au Castor Astral.

Porté par l'association "We Art africains", le FLAM, qui se poursuit jusqu'au 11 février, vise à célébrer la littérature et la culture africaines et à rapprocher l'art et la culture du grand public.