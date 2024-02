Ethiopie: Le Premier ministre Abiy et la Présidente Sahlework inaugurent le Mémorial de la Victoire d'Adwa

<strong>Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed et le président Sahlework Zewde ont inauguré aujourd'hui le mémorial de la victoire d'Adwa à Addis-Abeba.

Le mémorial de la victoire d'Adwa symbolise un certain nombre d'acteurs interdépendants qui décrivent de manière frappante l'avenir de l'Éthiopie et de l'Afrique.

Il comporte huit portes destinées à commémorer les actes héroïques sans précédent des ancêtres éthiopiens, la stature des douze commandants militaires, dont l'empereur Menelik II et la princesse Tayitu Betul, une réplique du Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), ainsi qu'une statue illustrant la contribution symbolique au panafricanisme.

Le mémorial est un cadeau de la génération actuelle d'Éthiopiens à la génération future qui devrait perpétuer les exploits historiques de la bataille d'Adwa.

Il montre clairement le lien entre le patriotisme éthiopien et le panafricanisme, ainsi que la mesure dans laquelle l'Éthiopie est enracinée et positionnée à la fois dans l'histoire africaine et dans les tissus socioculturels dans lesquels tous les Africains et les Noirs sont tissés.

Sur le plan politique, le mémorial de la victoire d'Adwa montre comment l'Éthiopie a continué à jouer un rôle majeur dans les questions régionales et mondiales qui intéressent l'Afrique.

Il montre clairement qu'Addis-Abeba est à la hauteur de ses attentes régionales et mondiales en tant que centre de l'unité africaine et centre diplomatique et culturel du continent.

Situé au centre de la ville, le musée ajoute déjà à la beauté d'Addis-Abeba, qui se prépare à accueillir la 37e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement la semaine prochaine. Cela pourrait donner l'occasion aux dirigeants de visiter le musée ultramoderne qui est également dédié au panafricanisme.

Le mémorial de la victoire d'Adwa est un emblème de l'unité des forces éthiopiennes lors de la bataille d'Adwa, il y a 127 ans, qui a marqué l'histoire en triomphant des puissances coloniales italiennes.

En construisant le mémorial de la victoire d'Adwa, les Éthiopiens ne se contentent pas de préserver un héritage historique, ils ravivent aussi un esprit de changement et d'autonomisation.

C'est un appel à se souvenir des luttes et des victoires passées, à en tirer de la force et à poursuivre la lutte pour un monde où chaque personne, quelle que soit sa race ou son origine, peut vivre dans la dignité et avoir des opportunités.

Le Mémorial de la Victoire d'Adwa est donc plus qu'une simple structure de pierre et de métal ; c'est un symbole d'espoir, un sanctuaire de courage et une école d'inspiration pour les générations à venir.