Algérie: L'importance accordée par le président de la République à la ressource humaine soulignée

ALGER — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a mis en avant, samedi à Alger, la forte volonté qui anime le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour la concrétisation totale du projet ambitieux visant à opérer une réforme globale de tous les démembrements et institutions de l'Etat, en sus de la prise en charge optimale de la ressource humaine, particulièrement des jeunes.

Dans son allocution à l'occasion de la sortie de la 52e promotion de l'Ecole nationale d'administration (ENA), M. Larbaoui a rappelé "les décisions importantes prises par Monsieur le président de la République en vue d'améliorer les conditions socioprofessionnelles des fonctionnaires publics, à travers le renforcement de la justice fiscale, la revalorisation des salaires et la révision des statuts et des régimes indemnitaires de larges catégories de fonctionnaires publics".

S'adressant aux diplômés de la promotion sortante, le Premier ministre a affirmé qu'en vue de permettre à la ressource humaine d'accompagner cette dynamique de réforme, il est nécessaire de "s'adapter aux exigences du monde numérique, de faire preuve de créativité et d'esprit d'innovation, de rendre les administrations plus ouvertes et performantes, et d'améliorer la relation entre l'administration et le citoyen dans le cadre des efforts permanents pour être à son service et répondre à ses aspirations".

Il les a également exhortés à "ne pas s'isoler dans une tour d'ivoire dans les administrations centrales", d'où l'importance d'une "communication continue avec les citoyens, la société civile et les institutions", précisant que "la vie quotidienne demeure le seul critère pour mesurer le changement, la performance et l'efficacité".