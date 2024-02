Afrique: CAN 2023 - La Côte d'ivoire en quête d'un troisième trophée, le Nigeria vise le quatrième

Dakar — La Côte d'Ivoire va tenter de décrocher le trophée de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football pour la troisième fois, neuf ans après son deuxième sacre, son adversaire de ce dimanche à 20 h 00 TU, le Nigeria, cherchant son quatrième titre.

Les Éléphants de la Côte d'Ivoire, vainqueurs des éditions 1992 et 2015 de la CAN, se sont qualifiés de justesse aux huitièmes de finale.

Les Ivoiriens ont ensuite franchi cette étape en battant le Sénégal par 5 tirs au but à 4. Jouant en outsiders contre les Aigles du Mali, les Ivoiriens les éliminent par 2 buts à 1.

Emerse Faé éliminent ensuite la République démocratique du Congo aux quarts de finale.

Contre les Nigérians avec lesquels ils ont partagé le groupe A, les Eléphants vont tenter de remporter le trophée continental pour la troisième fois.

Ils avaient éliminé les Super Eagles du Nigeria en demi-finale de la CAN 2006 (1-0) et les ont battus lors de la phase des groupe (1-0) de l'édition 2008.

En phase finale de la Coupe d'Afrique des nations de football, les Éléphants et les Super Eagles se sont rencontrés pour la première fois en 1980 (0-0).

Le Nigeria a remporté la CAN de cette année-là.

Dix ans plus tard, la Côte d'Ivoire et le Nigeria se rencontrent pour les phases de groupe de la CAN 1990.

Les Nigérians dominent les Ivoiriens (1-0) et les éliminent ensuite aux demi-finales de l'édition 1994 par 4 tirs au but à 2). Aux quarts de finale de la CAN 2013, les Supers Eagles battent de nouveau les Éléphants de Côte d'Ivoire et remportent le trophée de la même année.

Le 18 janvier dernier, le Nigeria a encore dominé la Côte d'Ivoire (1-0). C'était lors de la phase des poules.

C'est la première fois que les deux équipes se rencontrent en finale de la CAN. Vainqueurs des éditions 1980, 1994 et 2013 de la CAN, les Super Eagles vont tenter de décrocher leur quatrième titre africain.

Contre le pays hôte de la compétition. C'est la huitième finale du Nigeria en Coupe d'Afrique des nations. Après un premier match peu convainquant contre les Équato-Guinéens (1-1), les Super Eagles sont montés en puissance en dominant les Ivoiriens et les Bissau-Guinéens (2-0).

Le Nigeria était deuxième de sa poule avec 7 points, derrière la Guinée Équatoriale. Il a éliminé le Cameroun (2-0) aux huitièmes de finale, puis l'Angola aux quarts (1-0).

Le Nigeria, l'un des favoris de cette CAN, pourra compter sur l'attaquant Victor Osimhen, auquel a été décerné le trophée du meilleur joueur africain de la Confédération africaine de football en 2023.

L'avant-centre Ademola Lookman est une pièce maîtresse aussi de la sélection nigériane. Le joueur de l'Atalanta Bergame (Italie) a marqué trois à la CAN de cette année.