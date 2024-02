Maroc: INDH - L'EMF, une structure de proximité au service de l'autonomisation financière des femmes à Youssoufia

Youssoufia — L'Espace Multifonctionnel pour Femmes « Mbarek El Khalfi » à Youssoufia mis en place en 2009 par l'Initiative Nationale Pour le Développement Humain (INDH), est une structure de proximité destinée à promouvoir l'autonomisation de la gent féminine au niveau de cette partie du territoire national.

Rénové et équipé en 2021 par l'Entraide Nationale grâce à la mobilisation d'une enveloppe budgétaire totale de l'ordre 390.000 DH dont, 190.000 DH pour le réaménagement et la rénovation et 200.000 DH pour l'équipement, cet Espace a bénéficié durant les années 2021, 2022 et 2023 d'une subvention de gestion octroyée par l'Initiative de l'ordre de 660.000 DH, dans le cadre du programme « Accompagnement des personnes en situation de précarité ».

Cette structure intégrée illustre, si besoin est, l'intérêt tout particulier que l'Initiative Nationale pour le Développement Humain ne cesse d'accorder aux personnes en situation difficile et à l'amélioration de leurs conditions socioéconomiques notamment, des femmes en tant que pilier de la société et par là, leur permettre de s'associer aux multiples efforts de développement consentis au Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Fruit d'un partenariat entre l'INDH, le ministère de la Solidarité, de l'Intégration sociale et de la famille, et de l'Entraide Nationale, l'Espace Multifonctionnel pour Femmes, s'insère dans le sillage de la stratégie GISSR pour une insertion sociale innovée et durable.

Cet espace offre une multitude de service à vocation juridique et sociale, au profit des femmes en situation difficile et celles victimes de violence, à savoir l'hébergement provisoire et d'urgence au profit des femmes victimes de violence, l'écoute et la médiation familiale, et l'autonomisation financière des femmes en situation difficile.

De ce fait, l'EMF accompagne les bénéficiaires sur les plans psychologique, de santé, social et juridique, tout en renforçant leur prise de conscience à travers l'encadrement et la formation dans moult domaine en rapport avec l'approche genre social, l'établissement de partenariat institutionnel, et la vulgarisation de connaissances inhérentes aux procédures légales.

De même, il sert de mécanisme efficace pour la qualification des femmes issues de la province, oeuvrant en faveur de leur autonomisation sur le plan économique, tout en promouvant leurs connaissances dans les domaines des droits et de l'égalité entre les sexes.

Ce centre comprend un espace dédié à l'écoute et à l'orientation des femmes victimes de violence à l'aide d'intervenants spécialisés, un espace numérique, des salles de formation dans les domaines de la couture, de la cuisine et de la pâtisserie, d'un dortoir, outre un espace de jeux pour enfant, un dépôt, une salle d'attente et des dépendances administratives.

Cette structure compte également un café et espace pour vente de pâtisserie et autres mets, aménagé dans le cadre des Activités Génératrices de Revenu (AGR).

Approchée par la MAP, Mme Fouzia Guennouni, présidente de l'Association Al Manar pour Femme et Enfant, gestionnaire de cet Espace, a fait savoir qu'outre les services d'accueil, d'écoute, d'orientation et de l'accompagnement juridique, le Centre joue un rôle important en matière de médiation sociale, d'accompagnement psychologique et médical, et d'hébergement provisoire et d'urgence des personnes ciblées.

En matière de création de projets féminins, Mme Guennouni, a indiqué que les bénéficiaires, après une année de formation au sein de l'atelier de couture ou celui de cuisine et de la pâtisserie, obtiennent un diplôme qui leur est délivré par l'Entraide Nationale et qui les qualifie pour créer leurs propres projets qui bénéficient de l'accompagnement et du financement de l'INDH.

Par la même occasion, elle a fait part de sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l'attention toute particulière que le Souverain ne cesse d'accorder à l'ensemble des catégories de la société notamment, les femmes, louant les efforts inlassables que jouent l'INDH, l'Entraide Nationale et à l'ensemble des intervenants pour la mise en application scrupuleusement des Hautes Instructions Royales en la matière.