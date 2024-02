Afrique: CAN 2023 / Simon Adingra (Homme du Match) - « Je suis très content, bravo à tout le monde »

Auteur des deux passes décisives des deux buts de la Côte d'Ivoire lors de la finale de la CAN 2023, face au Nigéria, l'ailier gauche (22 ans) ivoirien, Simon Adingra a été élu l'Homme du Match au terme du jeu. Au sortir de la rencontre, le joueur de Brighton a laissé entendre ses impressions dans des propos recueillis par Dounia Mesli, envoyée spéciale d'Africa Top Sports.

Journaliste - Vous êtes élu Homme du Match, quelles sont vos impressions ?

Je suis très fier du groupe aussi, parce qu'on a été repêché, ce n'est pas facile, mais mentalement, on a pu se mettre ensemble et on a prouvé qu'on est champions de l'Afrique.

Journaliste - Votre histoire est assez particulière, Vous êtes sélectionné alors que vous êtes blessé, on vous met quand même dans la liste, et puis justement, vous arrivez à prendre le train à marche, vous êtes l'Homme du Match de la finale. Quelles sont vos impressions ?

Je suis très content, bravo à tout le monde, bravo à mes coéquipiers. Je n'ai pas les mots. Au fait, je suis dépassé. C'était le destin. Ça me fait mal que mon père ne soit pas là pour le célébrer avec moi. C'est ma première participation à la CAN et c'est la victoire, je suis très heureux.

Journaliste - À votre âge, vous êtes le meilleur jeune joueur du tournoi, en regardant votre parcours, pensez-vous que cette performance vous aidera à jouer plus de minutes en club ?

Avant de venir au tournoi, j'étais un joueur débutant, donc ma mission, c'est de revenir, de continuer à aller, et de me battre pour ma place.

Journaliste - Quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes ?

Il faut continuer à croire en soi-même. Rien n'est impossible. Si vous avez la chance de faire quelque chose, faites-le.