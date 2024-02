Afrique: CAN 2023 / Serge Aurier - « Content d'avoir laissé une bonne image de l'Afrique »

interview

Serge Aurier au anges. L'international ivoirien remporte sa deuxième CAN avec les Éléphants. A la fin de la finale remportée 2-1 face au Nigéria, le défenseur s'est confié à la presse en zone mixte. Ses propos sont recueillis par Dounia Mesli envoyée spéciale d'Africa Top Sports à la CAN 2023.

Journaliste : En 2015 on ne croyait pas que la Côte d'Ivoire pouvait remporter la CAN et elle l'a fait. En 2023, même scénario. Quelle est votre recette.

Serge Aurier : Continuez à ne pas croire en nous, ça nous réussit je crois (Rire). On est content. Content de comment on a su retourner les choses. On a passé presque un mois ensemble. Et la plu grande fierté de ce groupe c'est que pendant les un mois, malgré tout ce qui se passait, on n'a jamais eu d'embrouille. On n'a jamais eu de moment où on s'est pris la tête. C'était dur mais on était ensemble. Je me souviens après le match de la Guinée Équatoriale, à l'hôtel c'était un cimetière. Beaucoup de jeunes rasaient les murs pour aller manger, c'était dur. On a fait un peu les papa et les mamans pendant deux jours mais voilà ça a marché. Toutes les règles qui ont été mises en place ont été respectées, mais si je dois retenir un truc c'est qu'on a été plus un groupe qu'avant. On s'est battu ensemble. Toutes les choses qu'on a faites, on les a fait ensemble. Ce n'est pas facile mais on a gagné ensemble. Le discours avant la finale c'était de jouer pour nos familles, jouer pour notre public.

%

Journaliste : Qu'est-ce que ça fait d'être deux fois champion d'Afrique ?

S.A : Franchement pour l'instant je ne réalise pas. Je suis juste en train de kiffer ce moment là. Content pour la nouvelle génération qui joue sa première CAN et qui la gagne. Ça nous est arrivé en 2015. Ce soir c'est magnifique, je suis content pour eux. Pour notre part, on va célébrer différemment. On est des gens humbles.

Africa Top Sports : Vous avez aussi prouvé que le football africain survit, qu'il était là et qu'il allait grandir.

S. A. : Déjà je suis content que mon pays ait organisé la meilleure CAN de l'histoire. J'espère qu'on va présenter notre candidature pour pouvoir organiser à nouveau, rapidement. On est content d'avoir laissé une bonne image de l'Afrique sur cette CAN avec les installations qui étaient bonnes. Tous les retours étaient bons

Africa Top Sports : Satisfait aussi de l'image que vous avez montré de la Côte d'Ivoire ?

S.A : Avec l'image qu'on a montré aujourd'hui, l'Afrique doit être fier. Parce qu'on a progressé, que ce soit les équipes, les terrains, le cadre de vie. Il faut maintenir ça en 2025 au Maroc. Après je crois que tout le monde fera du copier coller pour qu'on soit au top partout dans le monde.