Algérie: Pêche et aquaculture - Convention BNA-CAPA pour financer les investisseurs et les professionnels

ORAN — La Banque nationale d'Algérie (BNA) et la Chambre algérienne de la pêche et de l'aquaculture (CAPA) ont signé, dimanche à Oran, une convention portant financement des investisseurs et des professionnels du secteur.

La convention a été paraphée en marge de la 9ème édition du Salon international de la pêche et de l'aquaculture (SIPA 2024), qui sera clôturée dimanche soir au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" d'Oran, et ce, par le directeur général de la BNA, Mohammed Lamine Lebbou, et le directeur général de la CAPA, Nabil Aouiche, en présence du ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Badani et le wali d'Oran, Said Sayoud.

Dans une déclaration à la presse, à l'issue de cette cérémonie, le ministre a indiqué qu'à la faveur de cet accord, des solutions seront mis à la disposition, par la Banque, au profit des investisseurs et des professionnels du secteur de la pêche et de l'aquaculture, destinées à couvrir leurs besoins de financement, aussi bien en investissement qu'en exploitation, avec "des crédits subventionnés, où l'Etat prendra en charge le paiement des intérêts".

De son côté, le directeur général de la CAPA a souligné que cette convention intervient après que la BNA ait réussi à réaliser un important chiffre d'affaires, en plus de proposer des produits spécialisés pour différents secteurs.

Le directeur général de la BNA, a indiqué, pour sa part, que cette action s'inscrivait dans le cadre de la stratégie de la banque visant à diversifier ses produits et solutions de financement destinées à couvrir les besoins de l'ensemble des catégories professionnelles, et à contribuer par-dessus tout au financement des secteurs économiques à forte valeur ajoutée, dont celui de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.

Selon le directeur, les financements destinés à ce secteur comprennent des crédits d'investissement dont la durée de remboursement est de sept ans, avec une tarification bonifiée, et des crédits d'exploitation de deux ans pour le remboursement.

M. Lebou a indiqué que ces crédits sont disponibles à travers 240 agences relevant de la BNA au niveau national.

Les financements couvrent notamment l'acquisition d'équipements et d'engins flottants destinés à la pêche, l'installation d'établissements d'élevage et de culture, l'installation et/ou la rénovation d'infrastructures de transformation et de stockage des produits de la mer, l'installation et/ou la rénovation d'unités de production d'aliments, d'intrants et de médicaments vétérinaires ainsi que l'acquisition de moyens et d'équipements de production, selon la même source.