Algérie: Lancement de l'application du Dictionnaire fonctionnel de terminologie de la pêche et aquaculture sur Androïd

ORAN — Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques Ahmed Badani, accompagné du président du Haut Conseil de la Langue Arabe, Salah Belaid, a supervisé, samedi à Oran, le lancement d'une application de Dictionnaire fonctionnel des termes de la pêche et de l'aquaculture à l'aide des téléphones portables.

Le Dictionnaire fonctionnel des termes de la pêche et de l'aquaculture a été publié dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques et le Haut Conseil de la Langue Arabe.

De son côté, le président du Haut Conseil de la Langue Arabe a souligné qu'"une méthodologie scientifique précise a été adoptée pour rendre la terminologie de ce domaine accessible à tous".

Ce dictionnaire a été élaboré dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques, qui s'est chargé de l'aspect scientifique, et le Haut Conseil de la Langue Arabe, du contrôle linguistique.

Selon les explications fournies sur place, le dictionnaire contient des termes administratifs et techniques liés à la pêche et à l'aquaculture, outre des dessins de bateaux de pêche utilisés en Algérie, des termes utilisés dans l'ancien dialecte algérien d'origine étrangère, des dessins représentatifs de poissons et les désignations de ses différentes parties.