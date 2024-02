Maroc: Intégrité territoriale - Le PAM salue hautement les victoires diplomatiques engrangées dans les fora internationaux (communiqué final)

Bouznika — Le Parti Authenticité et Modernité (PAM) a salué hautement les victoires diplomatiques qu'a réalisées la justesse de la cause de l'intégrité territoriale du Maroc dans tous les fora internationaux, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans le communiqué final sanctionnant les travaux de son 5ème congrès national, tenus les 9 et 10 février, le PAM a appelé l'ensemble des militants du parti à "davantage de vigilance et à poursuivre la mobilisation derrière le Souverain pour continuer à défendre sans relâche nos causes justes, et contrecarrer toutes les manoeuvres qui prennent de multiples formes".

Le parti s'est félicité également des réalisations du Royaume dans le domaine social vers la consécration de l'Etat social avec ses principaux piliers, en l'occurrence un enseignement de qualité, un logement décent, des services de santé efficients et un emploi garantissant la dignité.

Dans ce sens, le document a relevé que le Royaume vit sous le rythme de "réformes historiques" et connait, en dépit des contraintes inédites, une véritable politique alliant promotion de l'investissement public, incitation aux entreprises privées, et réalisation de grands chantiers, outre l'amélioration de la situation sociale de l'ensemble des Marocains.

Le Maroc s'emploie à mettre en oeuvre des réformes visant à accélérer la cadence de travail se rapportant à certains dossiers, notamment les chantiers relatifs à l'approvisionnement en eau potable, au règlement du dossier des enseignants contractuels, à la généralisation de la protection sociale, à l'aide sociale directe et à l'aide au logement, détaille le communiqué.

Selon la même source, les travaux de ce congrès, auquel ont pris part plus de 3.000 congressistes issus des quatre coins du Royaume, ont été marqués par un débat responsable et approfondi sur les différents défis auxquels est confronté notre pays en général, et le parti en particulier.

A noter que les travaux du 5ème congrès national du PAM ont été marqués aussi par l'élection de Najwa Koukouss en tant que présidente du Conseil national du parti, ainsi que l'élection des membres de la présidence collégiale du Secrétariat général du Parti Authenticité et Modernité, qui comprend Fatima Ezzahra El Mansouri, présidente sortante du Conseil national du parti Authenticité et Modernité, Mohamed Mehdi Bensaid, membre du Bureau politique du parti, et Salaheddine Aboulghali, parlementaire de la circonscription de Médiouna à Casablanca.