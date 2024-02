Afrique: Soirée 'ivoiro-malgache' à Abidjan - Madagascar et la Côte d'Ivoire en parfaite symbiose

La première édition de la « soirée ivoiro-malgache » qui s'est tenue à Abidjan, le vendredi 8 février dernier a été couronnée de succès.

Cela a permis aux deux pays de tisser des liens par le biais de la culture. L'ambiance suivait également le rythme de la Coupe d'Afrique des Nations. Entre concert et défilé de mode, l'évènement a été riche en émotions.

Ceasar, Tence Mena, Ngiah Tax Olo fotsy ont été sur les mêmes planches que les grands artistes ivoiriens. « Il s'agit d'un échange et surtout de promouvoir la culture malgache à l'intérieur. Je suis tellement content que les choses se soient déroulées comme prévu. Nous n'allons pas arrêter à ce stade, d'ailleurs la coopération entre les deux pays s'étendra sur tous les plans. Nous remercions tous les Malgaches et les Ivoiriens qui ont répondu présent pour honorer cette soirée. », se réjouit l'un des initiateurs, le maire de Sambava, Judicaël Ramangalaza. En étroite collaboration avec Shelby Production, l'entrepreneur culturel et manager et cofondateur du Label RN.Prod Nofar a également certifié que les artistes malgaches ont besoin de ce genre de projet afin qu'ils puissent acquérir des expériences.

« C'est très important ! Nos talents doivent être exposés au-delà des frontières de la Grande île... La Côte d'Ivoire est connue pour sa cadence, le coupé-décalé. Elle a un énorme potentiel. Alors, cette initiative va nous aider à rehausser encore plus notre niveau », a-t-il avoué. Le responsable de la communication de Shelby production Jean Jacques Bi, quant à lui, a salué l'hospitalité du public ivoirien. « Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire était vraiment magnifique... Les Ivoiriens nous ont accueillis comme si nous étions à la maison... Nous avons assisté à la demi-finale de la CAN... Le maire de Cocody nous a ouvert la porte. Il est tombé sous le charme des Miss wakawaka de Madagascar, et jusqu'à aller les inviter à habiter en Côte d'Ivoire, il a même promis de payer leurs études... Je tiens aussi à remercier les personnes à Madagascar qui ont soutenu ce projet. Nous avons de la chance d'avoir des amis, des protecteurs ».

En outre, les artistes malgaches n'étaient pas seulement présents pour le concert, ils ont aussi produit de nouveaux singles. Des featuring ont ainsi été réalisés. Deux chanteurs malgaches, en l'occurrence Ngiah Tax Olo Fotsy et Ceasar, ont travaillé respectivement avec TNT et Kerozen. Effectivement, des clips sont en gestation, une surprise pour les fans.

Par ailleurs, les organisateurs préparent dès maintenant la troisième édition du Festival Wakawaka qui se tiendra au début du mois de décembre prochain à Sambava. « Nous allons élargir la scène. Elle sera réservée aux artistes locaux, nationaux et internationaux », a fait savoir le magistrat de la ville. Ce sera un grand rendez-vous aussi bien pour les chanteurs que pour le public.

En somme, la soirée ivoiro-malgache a réuni deux peuples, deux cultures. Les Ivoiriens ont découvert la voix de la Grande île, pour leur part, les participants malgaches, grâce à ce voyage, ont effectué un grand pas en représentant leur nation.