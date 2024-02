Madagascar: Orange MPPTour - Victoire d'entrée de Corentin et Michela

Le duo Corentin-Michela a remporté le premier prix de Orange MPPTour mixte 100, ce week-end au terrain de l'Urban Futsal Andraharo.

Le Orange MPPTour a débuté en fanfare ce week-end au terrain de l'Urban Futsal Andraharo avec une victoire impressionnante du duo Corentin-Michela lors du tournoi mixte 100. La compétition inaugurale du Malagasy Pro Padel Tour, en partenariat avec Orange, a attiré l'attention avec la participation enthousiaste de 24 équipes. Dans une atmosphère palpitante, les spectateurs ont été témoins d'une finale épique opposant Corentin-Michela à Rakotondramboa Miary Zo et sa soeur Fitia. Le duo victorieux a réussi à s'imposer en deux sets à un, avec un score final de 6/3, 4/6, 12/10, après un super tie-break haletant. Malgré la forte résistance de leurs adversaires, Corentin et Michela ont su garder leur sang-froid pour décrocher la première place. Max Fontaine et Fitia Robinson ont également brillé lors du tournoi, se classant troisièmes après une performance convaincante face à Randriamanana Irianja et Miarana Robinson, avec un score de 2 sets à 1 (4/1, 4/4, 7/5).

Début réussi

Ce succès inaugural a été salué par Gary Ah-Waye, co-gérant du MPPTour, qui a souligné le niveau élevé des équipes participantes et la compétitivité des matchs. Le tournoi a été retransmis en direct sur la page YouTube de MPPTour, offrant ainsi une visibilité accrue au padel à Madagascar et contribuant à sa démocratisation. « Nous partageons le padel sur le réseau pour que tous les citoyens puissent le regarder. Cela permettra également de démocratiser et de promouvoir ce sport. Nous prévoyons une qualité haut de gamme, dépassant celle de l'année dernière », a-t-il poursuivi. Cette saison, le tournoi sera réparti dans tous les clubs pour plus de fun et d'ambiance, et le club nautique situé à Tamatave ne sera pas en reste. Outre le club Lamako Padel à Ambatobe, Padel 57 à Ambatobe, Soavina à Tanjombato, Atema au Mausolée, et le club de Marais Masay ouvrira également ses portes ce mois d'avril. Le prochain rendez-vous des adeptes du sport padel est prévu dans deux semaines.