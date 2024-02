Madagascar: Pureplay Football League - Entrée réussie d'Inate FC Rouge

Le championnat de Madagascar de première division, Pureplay Football League (PFL), a entamé sa première journée ce week-end avec des rencontres palpitantes. Dans la conférence Sud, parmi les résultats marquants, l'Inate FC Rouge, nouvellement arrivé dans la compétition, a impressionné en s'imposant face au Dato FC sur le score serré de 1 but à 0, au Stade By-pass. Le seul but de la rencontre, inscrit par Fitahiana à la 12e minute, a permis à l'équipe de Hasina Rakotondramiara de décrocher cette première victoire. Malgré la pression constante de l'adversaire, l'Inate FC Rouge a su gérer son avance tout au long du temps réglementaire, marquant ainsi un début prometteur dans la compétition. Autres résultats de la cette conférence, l'Elgeco Plus a remporté une courte victoire de 1 but à 0 contre les Disciples FC, tandis que le Zanakala FC a également triomphé sur le même score face au 3FB Toliara au Stade Maître Kira, grâce à un but de Jordin à la 62e minute. Pendant ce temps, le CFFA Andoharanofotsy a été accroché par l'équipe de Mama FC.

Dans la Conférence Nord, Fosa Juniors, tenant du titre, a démarré en trombe en battant la KFCA Diana sur un score fleuve de 5 buts à 0 au Stade Rabemananjara. Les buts ont été inscrits par Fely (11'), un triplé de Carlos (20'-45'+1-64') et un but de Dax Kely (22'). Par ailleurs, l'AJESAIA a concédé une défaite de 1 à 3 contre l'ASA, tandis que l'AS Fanalamanga a remporté une victoire convaincante de 2 buts à 0 contre le Cosfa. Tsaramandroso a également battu l'Uscafoot par 1 à 0. Cette première journée de la PFL a été marquée par des matchs serrés et des performances remarquables, laissant présager une compétition passionnante dans les semaines à venir.