Madagascar: Tsifota Toliara - Harmonisation de la gestion des ressources marines

L'association de pêcheurs SAMBELE est à la recherche d'une harmonisation et d'un renouvellement de son mode de gestion. Les membres de cette organisation se sont réunis, samedi dernier à Tsifota, dans le district de Toliara II. Fondée en 2008 et formellement établie en 2011 pour les fokontany de Tsifota, Lobaho et Ampasilava, l'association SAMBELE vise à assurer une gestion durable des ressources marines. Cependant, des difficultés ont entravé son fonctionnement, notamment en matière d'exclusivité et de collaboration avec les autorités et les partenaires de développement. Suite à la réunion de samedi dernier, des clarifications ont été apportées pour dissiper les préoccupations des membres.

Une feuille de route a été établie pour le renouvellement du bureau et l'organisation des activités afin de garantir transparence et bonne gestion. En outre, l'association s'engage dans une collaboration étroite avec Blue Ventures sur quatre points cruciaux. Tout d'abord, le respect des droits de la communauté locale à gérer, exploiter et protéger les ressources marines de leurs zones. Ensuite, l'utilisation des statistiques et des données scientifiques pour une meilleure gestion des ressources. Troisièmement, l'amélioration des revenus issus de la pêche. Enfin, l'accès aux financements pour les pêcheurs.