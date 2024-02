Madagascar: Betsizaraina Ambohimangakely - Arrestation d'un bandit avec des objets volés

Une opération conjointe entre les fokonolona et la gendarmerie locale a conduit à l'arrestation d'un individu suspecté de vol, hier, dans le fokontany de Betsizaraina Ambohimangakely.

Trois individus aux comportements suspects ont attiré l'attention des résidents, qui ont rapidement alerté la brigade d'Ambohimangakely. Le commandant de brigade, accompagné de quatre éléments, a répondu immédiatement à l'appel et s'est rendu sur les lieux signalés.

À leur arrivée, les gendarmes ont effectué une patrouille dans la zone. C'est à ce moment qu'un homme suspect est sorti d'une habitation avec un sac contenant des marmites et d'autres objets. Un appel au secours a été lancé, mobilisant les gendarmes et la communauté locale.

Une course-poursuite s'est engagée, et l'individu a été rattrapé non loin du village. Lors de la fouille, les gendarmes ont découvert trois marmites, un sac rempli d'objets volés, de l'argent liquide et un smartphone. Selon les résultats préliminaires de l'enquête de la gendarmerie, cet individu est un jeune originaire d'Amboditsiry.

Il est à noter que des individus opérant dans les fokontany ou communes environnantes de la capitale ont été signalés comme provenant de quartiers sensibles tels qu'Amboditsiry et Manjakaray etc. Le jeune homme sera déféré devant les autorités judiciaires dans les plus brefs délais.