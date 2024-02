Madagascar: Pancrace / Combat international - Début du regroupement pour le clan malgache

Le regroupement commun a commencé pour les quatre disciplines à savoir le pancrace, le kick-boxing, le muay thai et le k1 rules. Une quarantaine de combattants malgaches se préparent pour le grand combat international classe A, qui se déroulera dans la Capitale le 31 mars.

La Commission malgache de pancrace et submission (CMPS) débutera la saison 2024 par un grand combat international. Prévu initialement se dérouler au mois de novembre dernier, ce premier rendez-international regroupant les combattants réunionnais, mauriciens, mahorais et malgaches est fixé pour le dimanche 31 mars au gymnase couvert Mahamasina. Après son Assemblée Générale Extraordinaire, la CMPS présidée par Mely Zafindranaivo a ouvert le regroupement commun, pour les disciplines concernées en l'occurrence, le kick-boxing, le muay thaï, le k1 rules, et le pancrace, samedi, au dojo RKC Ivandry. Une quarantaine de combattants, tous de la classe A, ont répondu à l'appel. Ils sont encadrés par les responsables techniques, dirigés par le maître Zozo, le sensei Zo Aina et ses coéquipiers.

Le regroupement est encore ouvert à tous les autres combattants. En effet, chaque club aurait le droit de représenter trois athlètes dans chaque catégorie de poids. La CMPS étant organisatrice de l'événement, les combats en pancrace promettent des étincelles. Sept ceintures sont en jeu dans les catégories des -65 kg, -70 kg, -77 kg, -84 kg +93 kg. « Ces combattants entament un regroupement quatre fois par semaine à Betongolo et à Ivandry. Après le regroupement commun, chaque discipline prendra son clan respectif. Pour le pancrace, les champions de Madagascar en titre sont priorisés, mais la performance et l'assiduité de chacun garantissent son maintien dans l'équipe nationale à la fin du regroupement. », a souligné le responsable technique.

Les grosses pointures y étaient présentes lors de cette première journée du regroupement comme Toky Gladiator du club IBI, qui est champion de Madagascar dans les +93 kg. On a également remarqué la présence de Poon Matt Field du club Lions School chez les -84 kg ou encore le sociétaire du Top Team, Romaric, le double champion national, les deux combattants de CSLA Jocelyn chez les -70 kg et son collègue Garry Rebel chez les -65 kg. Avant ce combat, la CMPS organisera une formation des arbitres et des maîtres de salle, surtout après l'insertion des nouveaux règlements sur le combat au sol dans le pancrace.