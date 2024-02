Madagascar: Andry Rajoelina à Dubaï - Diplomatie économique et digitalisation comme fer de lance de son second mandat

Le président Andry Rajoelina a quitté le sol malgache, samedi, pour mettre le cap sur les Émirats Arabes Unis où il assistera à la 11ème édition du Sommet Mondial des Gouvernements (WGS) qui se déroulera à Dubaï du 12 au 14 février. En effet, le chef de l'État figure parmi les invités de marque de cet évènement planétaire. 25 chefs d'État et de gouvernement, 120 délégations gouvernementales, plus de 85 organisations et institutions internationales et régionales vont participer à ce sommet.

Selon les organisateurs, plus de 4 000 participants y sont attendus. Du côté malgache, le chef de l'État est accompagné par une forte délégation composée entre autres de son épouse Mialy Rajoelina, de quelques membres du gouvernement en l'occurrence la ministre des Affaires étrangères Rasata Rafaravavitafika, la ministre de la Formation technique et professionnelle Lalatiana Rakotondrazafy, la ministre de l'Education nationale, Sahondrarimalala Marie Michelle, et le ministre de la Communication et de la Culture, Augustin Andriamananoro.

Le Gouverneur de la région Analamanga, Hery Rasoamaromaka, fait lui aussi partie du voyage. Parmi les chefs d'État qui prendront la parole lors de cet événement figurent le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdoğan, le Premier ministre de la République de l'Inde, Narendra Modi, le président du Rwanda, Paul Kagame, le président du Kenya William Ruto, le président de la République Kirghize, Sadyr Japarov, le président des Maldives, le Dr. Mohamed Muizzu, le président de l'île Maurice Prithvirajsing Roopun et le président des Seychelles Wavel Ramkalawan.

Opportunités

Pour sa part, le président Andry Rajoelina s'exprimera lors de la session plénière prévue se dérouler demain à 15 heures. Le numéro Un malgache évoquera certainement les expériences malgaches en matière de gouvernance, de capital humain, de formation et de digitalisation. En effet, le Sommet WGS de Dubaï cette année, constitue une occasion pour les dirigeants du monde entier de mener des discussions sur les opportunités et les défis majeurs de l'ère du numérique.

Il présentera certainement aussi les trois piliers de son second quinquennat. Andry Rajoelina entend faire de la diplomatie économique et la digitalisation le fer de lance de son deuxième mandat. Madagascar est donc présent à Dubaï non pas en tant que simple spectateur mais égalemnet et surtout en tant qu'acteur majeur de la réflexion mondiale sur l'avenir de la gouvernance dans le monde. Andry Rajoelina participe durant son séjour aux Émirats Arabes Unis, à plusieurs sessions plénières et tables rondes programmées dans le cadre du 11e Sommet Mondial des Gouvernements.

Plusieurs rencontres bilatérales avec des hauts dirigeants mondiaux figurent aussi dans son agenda. Sauf changement de dernière minute, le numéro Un malgache aura une entrevue avec le Premier ministre indien Narendra Modi. MOU. Mais l'évènement très attendu de ce déplacement présidentiel reste la signature du Mémorandum d'entente relatif à la mise en oeuvre du programme Digital school. Ce projet prévoit la modernisation de l'enseignement à Madagascar, notamment par la promotion du télé-enseignement et l'utilisation des nouvelles technologies dans le transfert des connaissances.

Selon les explications de la ministre de l'Education nationale, Sahondrarimalala Marie Michelle, un million d'enfants malgaches à travers le pays, aussi bien dans le secteur public que privé, vont bénéficier du Digital school. Durant sa visite dans le district de Moramanga vendredi dernier, le chef de l'État a fait une annonce relative à ce projet. La concrétisation viendra donc sous peu avec cette signature de MOU à Dubaï. La 11e édition du Sommet Mondial des Gouvernements ouvre ses portes ce jour au Souk Madinat Jumeirah de Dubaï.