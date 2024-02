Madagascar: Hygiène alimentaire - Formation et certificat d'immatriculation pour 200 gargotiers du IIIe arrondissement de Tana

Session de formation et de sensibilisation sur l'hygiène alimentaire dans le cadre du commerce de gargotes et de menus comestibles. Quelque 200 gargotiers du IIIe arrondissement sur répartis en deux vagues ont bénéficié de cette initiative engageant la Commune urbaine d'Antananarivo et le ministère de la santé publique. Les 8 et 9 février 2024, la salle de mariage de la mairie du IIIe arrondissement d'Antaninandro a abrité ces formations dont l'objectif est avant tout d'améliorer la qualité, sur le plan de l'hygiène et de la sécurité des aliments, des plats et mets proposés aux consommateurs. En effet, les problèmes d'intoxication alimentaire ne sont pas rares sur le marché des gargotes. La fraîcheur des produits, les conditions de transport, de stockage ou de conservation des aliments, notamment, sont essentiels pour assurer des aliments sains et sans danger pour la santé des consommateurs.

Le secteur du commerce de gargote et de menus comestibles fait l'objet de contrôles réguliers en matière de qualité des aliments et de respect de l'hygiène. Plusieurs articles du Code municipal d'hygiène concernent ce type de commerce, notamment l'article 36 stipulant l'obligation d'utiliser une vitrine hermétique inaccessible aux insectes et à la poussière, l'usage de gants ou d'outil spécifique pour saisir les aliments en vente, ainsi que la disponibilité d'une source d'eau potable. Sur le terrain, force est de constater que ces dispositions sont loin d'être respectées par la majorité des gargotiers. D'où l'intérêt de ce type de formation qui sera étendue vers les autres arrondissements de la Capitale.