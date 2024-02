Madagascar: Industrialisation - Transformation de la chaîne de valeurs Lait à Moramanga

Une révolution laitière s'annonce à Ambohibary Moramanga, marquant un pas vers l'industrialisation. Ce district dispose désormais d'une machine industrielle d'une capacité de 500 litres, permettant de mettre fin aux problèmes de conservation de lait.

50 kg de fromage par jour. C'est ce que la coopérative des éleveurs de vaches laitières vise dans l'exploitation de la nouvelle machine industrielle de transformation de lait, mise à leur disposition. En effet, dans un élan vers l'industrialisation et la valorisation des ressources locales, la commune d'Ambohibary, district de Moramanga a inauguré une machine révolutionnaire capable de transformer le lait en divers produits laitiers tels que le yaourt, le fromage et le lait pasteurisé.

Cette machine, d'une capacité de 500 litres, marque un tournant majeur dans le district de Moramanga, où près de 2 millions de litres de lait sont produits chaque année. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme ODOF (One District, One Factory) visant à établir des pépinières industrielles à travers le pays. Malgré la production laitière abondante dans le district, le manque d'activités de transformation a souvent conduit à la dégradation des produits et à des pertes pour les éleveurs locaux. La nouvelle machine représente ainsi une lueur d'espoir pour ces éleveurs, qui deviendront les fournisseurs de cette industrie de transformation laitière émergente.

%

Croissance

Les représentants de la coopérative en charge de l'exploitation de la machine ont annoncé travailler avec 25 éleveurs de vaches laitières pour fournir l'usine en matière première. L'objectif ambitieux de produire 50 kg de fromage par jour montre la volonté de dynamiser l'économie locale et de répondre à la demande croissante de produits laitiers de qualité. Le ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC) a souligné que la production de cette pépinière industrielle répond aux normes exigées et qu'une formation sera dispensée aux bénéficiaires pour garantir une exploitation optimale de la machine. Le ministre du Commerce et de l'Industrialisation, Edgard Razafindravahy, a exprimé la nécessité d'une formation de qualité pour les membres de la coopérative, soulignant les enjeux importants de l'industrialisation dans le pays.

Industrialisation

L'inauguration de cette pépinière industrielle à Ambohibary Moramanga a été marquée par la présence du président Andry Rajoelina, soulignant l'engagement du gouvernement à défendre les intérêts du peuple malgache. Le président a également annoncé la signature imminente d'une convention avec le gouvernement indien pour établir de nombreuses industries à Madagascar, visant à améliorer la qualité de vie des citoyens. Avec 53 machines déjà en place sur les 75 prévues, le gouvernement a également l'intention d'étendre ces pépinières industrielles au niveau des communes, renforçant ainsi la vision de développement et d'autosuffisance prônée par l'administration actuelle.

Bref, l'inauguration de cette machine de transformation laitière à Ambohibary Moramanga représente un pas significatif vers l'industrialisation et la valorisation des ressources locales à Madagascar. Cet effort conjoint entre le gouvernement, les coopératives et les éleveurs marque le début d'une nouvelle ère pour l'économie locale, tout en répondant aux besoins essentiels de la population en produits laitiers de qualité.