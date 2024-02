Cote d'Ivoire/Nigeria: Fin de la Can2023- Abidjan gagne son pari ,rendez-vous au Maroc en 2025

La 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) a pris fin ce dimanche 11 février 2024 avec la belle victoire des Eléphants de Côte d’Ivoire. Avec cette troisième étoile, la Côte d’Ivoire peut être fière d’avoir organisé une Can exceptionnelle par la qualité de ses infrastructures, le niveau de sécurité, la forte mobilisation et la chaleur de son hospitalité. Pour de nombreux experts, cette édition restera dans les annales du football africain comme la plus belle réussite.

Dans le ciel du football africain, on peut admirer désormais les trois étoiles qui scintillent pour la Côte d’Ivoire. « Jamais deux sans trois ». Le Président de la République l’a dit et les Eléphants de Côte d’Ivoire l’ont fait. « La coupe ne bougera pas ! ».

Terre d’opportunités et d’ouverture, le pays s’était engagé à réussir la plus belle Can jamais organisée. Ce fut aussi la Can de tous les possibles. En effet, les confrontations des 52 rencontres ont sonné la fin des complexes et des suprématies. Des faucons ont été abattus en plein vol, entrainant le crash des pronostics.

Et au lendemain du coup de sifflet final de la 34e édition, on peut dire que c’est un pari gagné pour le Cocan. De Feh Kesse Lambert au ministre François Albert Amichia, ils ont tous bien travaillé en toute humilité.

Ce résultat est le fruit d’une orchestration minutieuse pour satisfaire à l’exigence de qualité imposée par le Chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara qui a donné ses instructions à ses Premiers ministres, Feu Amadou Gon Coulibaly, Feu Hamed Bakayoko d’une part, et d’autre part, Patrick Achi qui a mené l’exécution des gros œuvres, durant deux ans (10 mars 2021- 16 Octobre 2023), à Beugre Mambé depuis ces dernières mois pour la finition des chantiers jusqu’ à cette victoire finale, le travail a été bon et le résultat est là. Bravo à tous !

Le pays a réalisé d’importants investissements pour offrir des infrastructures sportives aux normes Caf et Fifa et des hôtels aux standards internationaux. Les six stades ont été mis à disposition. Avec autour 24 terrains d’entraînement pour les équipes en compétition dans les cinq villes hôtes. Trois cités Can de 32 villas dotées de cinq chambres chacune ont été construites à Bouaké, San Pedro et à Korhogo.

Des routes ont été réhabilitées ou construites, les plateaux techniques des hôpitaux ont été relevés et des milliers de forces de défense et de sécurité déployées. Chacune des villes choisies a sorti le grand jeu pour que la fête du football continental soit belle. Des sites touristiques, aux us et coutumes en passant par la gastronomie, les produits d’appels étaient en fête pour séduire les visiteurs. Coût global des travaux, plus de 1,6 milliard de dollars, soit plus de 972 milliards de Fcfa. Une facture bien salée qui va falloir payer cash, après la célébration de la victoire et des émotions qui continuent ce lundi qui est déclaré chômé et payé sur toute l’étendue du territoire national .Rendez- vous au Maroc en 2025