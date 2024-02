Algérie: Energie - Arkab reçoit une délégation de la Banque mondiale

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, dimanche, une délégation de la Banque mondiale (BM) conduite par Syed Tauqeer Hussain Shah, avec laquelle il a examiné les voies et moyens de développer et de renforcer la coopération bilatérale à travers l'échange d'expertises et l'appui technique, a indiqué un communiqué du ministère.

"La rencontre, qui s'est déroulée au siège du ministère en présence des cadres centraux, a permis aux deux parties d'explorer les opportunités de coopération bilatérale notamment en termes d'échange d'expertise et d'appui technique concernant les projets en cours et futurs liés au développement des énergies renouvelables", a précisé le communiqué, ajoutant que "les deux parties ont mis en avant les efforts de l'Algérie visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi que les différents projets du secteur en général".

A cette occasion, M. Arkab a présenté les principaux axes du programme de développement du secteur et les nouveaux cadres réglementaires régissant les activités hydrocarbures et mines, lesquels offrent plusieurs avantages et facilitations d'investissement, rappelant les efforts consentis en vue de diversifier l'économie nationale et d'opérer les réformes prévues dans le Plan d'action du Gouvernement, selon la même source.

A ce propos, le ministre de l'Energie a mis en avant les mesures devant renforcer la croissance économique ainsi que le rôle joué par son secteur à plusieurs niveaux, dont la couverture des besoins locaux en électricité, gaz et produits pétroliers tout en garantissant la couverture énergétique du pays à long terme et ce, à travers des projets d'envergure en matière de production et de transfert d'électricité.

Le ministre a également relevé la contribution du secteur à la garantie de la sécurité énergétique mondiale et régionale au niveau africain, notamment en termes de régularité, de stabilité et de fiabilité en matière d'exportation du gaz, à travers des projets d'augmentation des capacités de production, en sus du développement des industries manufacturières, comme les projets de développement des pétrochimies et des projets d'augmentation des taux de récupération et de réduction des émission et de torchage du gaz dans le cadre de la réduction de l'empreinte carbone dans l'industrie pétrolière et gazière.

En outre, le ministre a également salué les plans de développement du secteur minier et la transformation locale des ressources minières, à travers les projets structurants lancés, à l'instar du projet du minerai de fer de Gara Djebilet, du projet du phosphate intégré, du projet de l'exploitation du zinc et du plomb et autres projets d'exploitation des ressources minières, en vue de l'obtention de matières premières utilisées dans différentes industries manufacturières, selon le ministère.

Arkab a également rappelé les différents projets du secteur en termes de dessalement de l'eau de mer, ainsi que les mécanismes à même de réaliser une transition énergétique souple, à travers le développement des énergies nouvelles et renouvelables, ajoute le communiqué.

Pour sa part, M. Shah s'est félicité de cette rencontre qui lui a offert l'occasion de s'enquérir des perspectives de développement du secteur de l'énergie et des mines en Algérie, notamment en ce qui a trait à la diversification des sources d'énergie et aux programmes de développement du secteur minier en Algérie, saluant la convergence de vues entre l'Algérie et la BM, notamment en matière de sécurité énergétique et de réduction de l'empreinte carbone, conclut le ministère de l'Energie et des Mines.